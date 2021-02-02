В Борисполе разразился скандал с табличками для людей с инвалидностью: это свинство!

В Украине поднялся скандал из-за табличек для парковки людей с инвалидностью. На них обратила внимание украинка Иванна Коберник и опубликовала фото на своей странице в соцсети.
Она показала на Facebook, как сейчас выглядят таблички с паркоместами для людей с инвалидностью.
"Респект Борисполю, что тут еще добавить", - написала Коберник.
На табличке написано, что "это паркоместа для людей с инвалидностью. Остальные - благодарите судьбу, что ваши места находятся немного дальше".
Такой текст объявления кардинально изменил мысли украинцев. В комментариях они написали, что думают по этому поводу.
Активистка и телеведущая Ульяна Пчелкина прокомментировала скандальные таблички в Борисполе в эфире ТСН.
"Я не вижу в этом никакой "зради". Это не трагедия, с которой нужно ложиться и умирать", - сказала активистка.
Ульяна Пчелкина высказала свое мнение по поводу скандала
Как мы ранее писали, в Украине суд вернул детей отцу с инвалидностью.
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