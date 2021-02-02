У Борисполі вибухнув скандал з табличками для людей з інвалідністю: це свинство!

В Україні піднявся скандал через таблички для паркування людей з інвалідністю. На них звернула увагу українка Іванна Коберник і опублікувала фото на своїй сторінці в соцмережі.
Вона показала на Facebook, як зараз виглядають таблички з паркомісцями для людей з інвалідністю.
"Респект Борисполю, що тут ще додати", - написала Коберник.
На табличці написано, що "це паркомісця для людей з інвалідністю. Решта - дякуйте долі, що ваші місця перебувають трохи далі".
Такий текст оголошення кардинально змінив думки українців. В коментарях вони написали, що думають з цього приводу.
Активістка і телеведуча Уляна Пчолкіна прокоментувала скандальні таблички в Борисполі в ефірі ТСН.
"Я не бачу в цьому ніякої "зради". Це не трагедія, з якою потрібно лягати й вмирати", - сказала активістка.
Уляна Пчолкіна висловила свою думку з приводу скандалу
Як ми раніше писали, в Україні суд повернув дітей батьку-інваліду з психічним розладом.
Читайте РБК-Україна в Google News