В "Борисполе" поймали изобретательного украинца, который примотал Iphone к себе скотчем (фото)

Так, мужчина, который возвращался с отдыха из ОАЭ, был похож на черепашку-ниндзя и привлек внимание нескольких контролирующих служб. Все потому, что мужчина примотал скотчем к своему телу телефоны iPhone. При себе у него были чеки на технику.

Поэтому в связи с ними, стоимость телефонов составляет около 200 тысяч гривен, но их рыночная цена в Украине значительно выше.

Правоохранители составили на мужчину протокол о нарушении таможенных правил. Теперь украинец должен уплатить штраф в размере 100% стоимости товаров. Также обнаруженные телефоны конфисковали.

В Борисполе поймали мужчину, который примотал к себе телефоны (facebook.com/KYIVcustomsUA)