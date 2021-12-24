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У "Борисполі" спіймали винахідливого українця, який примотав Iphone до себе скотчем (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В аеропорту "Бориспіль" українець примотав до себе скотчем шість iPhone-13 Pro Max. Зазначається, що загальна вартість телефонів - близько 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Так, чоловік, який повертався з відпочинку з ОАЕ, був схожий на черепашку-ніндзя і привернув увагу кількох контролюючих служб. Все тому, що чоловік примотав скотчем до свого тіла телефони iPhone. При собі в нього були чеки на техніку.

Тому згідно з ними, вартість телефонів становить близько 200 тисяч гривень, але їх ринкова ціна в Україні значно вища.

Правоохоронці склали на чоловіка протокол про порушення митних правил. Тепер українець має сплатити штраф у розмірі 100% вартості товарів. Також виявлені телефони конфіскували.

У Борисполі спіймали чоловіка, який примотав до себе телефони (facebook.com/KYIVcustomsUA)

Раніше ми повідомляли, що в аеропорту "Бориспіль" викрили контрабанду, які ховали техніку Apple у смітниках.

Також ми писали, що нещодавно в аеропорту "Бориспіль" виявили 30 підроблених COVID-сертифікатів.

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