У "Борисполі" спіймали винахідливого українця, який примотав Iphone до себе скотчем (фото)

Так, чоловік, який повертався з відпочинку з ОАЕ, був схожий на черепашку-ніндзя і привернув увагу кількох контролюючих служб. Все тому, що чоловік примотав скотчем до свого тіла телефони iPhone. При собі в нього були чеки на техніку.

Тому згідно з ними, вартість телефонів становить близько 200 тисяч гривень, але їх ринкова ціна в Україні значно вища.

Правоохоронці склали на чоловіка протокол про порушення митних правил. Тепер українець має сплатити штраф у розмірі 100% вартості товарів. Також виявлені телефони конфіскували.

У Борисполі спіймали чоловіка, який примотав до себе телефони (facebook.com/KYIVcustomsUA)