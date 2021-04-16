В "Борисполе" появится новая автостанция: такого Украина еще не видела

Как будет выглядеть новый автобусный терминал

Сообщается, что терминал для приема автобусов будет расположен близ железнодорожной платформы "Киев Борисполь Экспресс" неподалеку терминала D. Именно поэтому разработчики попытались подогнать дизайн автостанции под терминал, чтобы строение выглядело гармонично.

Крыша здания напоминает крылья самолета - такой дизайн для Украины является непривычным.

Фото: Так будет выглядеть новый терминал в "Борисполе" (АБ "Раден")

"Архитектор обязан учитывать окружающую среду. И работать или на контрасте, или учитывать ту стилистику, что есть. Чтобы все выглядело гармонично", - рассказывают в конструкторском бюро.

Когда начнется возведение

Проект был заказан Международным аэропортом "Борисполь" в 2020 году, он уже прошел все стадии согласования и госэкспертизу.

Сообщается, что строительство может начаться уже в нынешнем, 2021 году.

Фото: Дизайн автобусного терминала в "Борисполе" (АБ "Раден")