Борис Джонсон получил письмо от шестилетнего подопечного ФК "Шахтер"

Во время своего визита в Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил письмо от мальчика из Мариуполя. Все родные 6-летнего Ильи Костушевича погибли в оккупированном российскими захватчиками городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

"Дорогой Борис Джонсон! Я хочу, чтобы быстрее закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я хотел бы, чтобы у всех детей мира не было войны. Передаю привет всем детям в Британии, спасибо, что помогаете нам. Мы победим! У меня живет кошка Фрося. Посылаю Вам флаг Украины, который я нарисовал. Крепко обнимаю Вас. Илья, 6 лет", - говорится в письме.

Это письмо - ответ на открытое письмо украинским детям, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал в мае.

Илья написал его уже у Киева, где находится с семьей из Славянска (сейчас пара оформляет статус опеки над мальчиком). Судьбой мальчика занимается ФК "Шахтер" Рината Ахметова, руководители клуба неоднократно посещали Илью.

Теперь письмо мальчика уже у Бориса Джонсона, который прочитал его и забрал с собой в Великобританию.

"Передали оригинал и перевод, но, как оказалось в поезде, господин Борис читает на украинском", - сообщили в УЗ.