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Борис Джонсон отримав листа від шестирічного підопічного ФК "Шахтар"

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Неділя 19 червня 2022 14:41
Борис Джонсон отримав листа від шестирічного підопічного ФК "Шахтар" Борис Джонсон отримав листа від шестирічного підопічного ФК "Шахтар" (фото: прес-служба клуба)
Автор: Ілона Свиридова

Під час свого візиту до України прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав листа від хлопчика з Маріуполя. Усі рідні 6-річного Іллі Костушевича загинули в окупованому російськими загарбниками місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.

"Дорогий Борисе Джонсоне! Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни. Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо! У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас. Ілля, 6 років", - йдется в листі.

Цей лист - відповідь на відкритий лист українським дітям, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив у травні.

Ілля написав його вже у Києва, де перебуває із родиною із Слов'янська (наразі пара оформлює статус опіки над хлопчиком). Долею хлопчика опікується ФК "Шахтар" Ріната Ахметова, керівники клубу неодноразово навідували Іллю.

Тепер лист хлопчика вже у Бориса Джонсона, що прочитав його та забрав із собою у Велику Британію.

"Передали оригінал і переклад, але, як виявилося у поїзді, пан Борис читає українською", - повідомили в УЗ.

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Шахтар Борис Джонсон
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