Бореться з безсонням та покращує самопочуття: названо корисний для здоров'я фрукт

Смачний екзотичний фрукт допомагає боротися із безсонням і здатний покращувати самопочуття. Мова йде про усім відомий ананас.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт EatingWell .

Чим корисний ананас

Дієтолог Келсі Кунік розповів, що а нанас містить велику кількість мелатоніну - гормону, що регулює сон.

За його словами, вживання ананаса вважається ефективним способом підвищення рівня мелатоніну на 266%. Завдяки цьому покращується якість сну.

Також ананас впливає на рівень гормонів радості: серотоніну і триптофану. Зокрема, ці сполуки одні із ключових для глибокого та якісного сну.

До того ж фрукт також рекомендують їсти для зменшення головного болю, адже він містить магній. Він розслаблює м’язи та заспокоює нервову систему.

За допомогою вітаміну C, амінокислот і марганцю, ананас підвищує імунітет, активізує ріст м’язів та зміцнює кістки.

Таки фрукт ідеально підходить для застілля, оскільки поліпшує травлення та загальний стан організму.

Як вибрати ананас

Спочатку потрібно звернути увагу на зовнішній вигляд фрукта. Стиглий ананас має овальну форму, у нього суха плодоніжка та густий пагін. Ці листочки зверху ананаса ще називають султаном.

Якщо ананас має зелену шкірку - він незрілий. Однак, якщо шкірка бура чи бордова - фрукт зіпсований.

Також якщо на ананасі утворилися коричневі плями та білі жолобки, то ймовірно він гнилий.

Важливо пам'ятати, стиглий ананас має тверду та пружну шкірку. Якщо ви натиснули на ананас і залишилася вм’ятина, значить він почав псуватися. А якщо фрукт дуже твердий, то ще не дозрів.