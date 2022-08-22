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Борьба должна быть ежедневной: врач назвала эффективные процедуры для молодости кожи

Новина українською →
Понедельник 22 августа 2022 08:59
Борьба должна быть ежедневной: врач назвала эффективные процедуры для молодости кожи Фото: Как поддерживать кожу молодой и сияющей (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Здоровая и сияющая кожа - это мечта практически всех. Борьба за нее должна быть ежедневной. Дело в том, что кожа стареет каждый день, синтез коллагена и эластина постепенно угасает, а влияние УФ-лучей активно ускоряет этот процесс.

Какие процедуры для сияния и молодости кожи нужно делать каждый день, рассказала доказательный дерматолог Ирина Власенко.

Есть два типа процедур - домашние и салонные.

Что нужно делать дома

Ежедневный рутинный уход за кожей должен включать 3 этапа: очищение (лучше использовать пенку, она более мягкая), увлажнение и солнцезащиту. Это база, без которой никакой салонный уход не сработает.

СПФ-защита – это единственный и доказанный метод профилактики фотостарения. Ультрафиолетовые лучи очень вредны для кожи, делают ее менее эластичной, провоцируют хроническое воспаление в дерме, способствуют появлению пигментных пятен. Загар для кожи - очень вреден.

К базовому уходу можно добавить сыворотки по необходимости (например, осветляющие от пигментаций или себорегулирующие при избытке кожного сала).

Что можно сделать в салоне

Самое простое – это кислотные пилинги. Они способствуют обновлению эпидермиса, увлажнению, регуляции себума, помогают избавиться от пигментации. Косметолог может подобрать вид и концентрацию средства в зависимости от потребности кожи и ее состояния. Обычно нужно несколько процедур с небольшим интервалом для достижения желаемого результата.

Биоревитализация с помощью гиалуроновой кислоты. Сейчас это та "рабочая лошадка", которая поможет вернуть коже упругость и сияние, избавиться от небольших морщин и улучшить синтез коллагена и эластина (это важные белки кожи, благодаря которым девушки в 40 могут выглядеть на 30). Качественные составляющие и ровные ручки врача-косметолога могут совершить чудеса.

Ботокс – это единственное действенное средство избавиться от крупных мимических морщин. И для этого не обязательно "замораживать" лоб, можно сохранить и собственную мимику (ибо это красиво), и ровную кожу.

Доктор отметила, что в условиях косметического салона можно сделать настоящие чудеса, а в сочетании с хорошим домашним уходом, сном, адекватной физической нагрузкой и психологической гигиеной достичь сногсшибательных результатов.

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