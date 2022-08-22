Боротьба має бути щоденною: лікарка назвала ефективні процедури для молодості шкіри

Здорова та сяюча шкіра – це мрія практично всіх. Боротьба за неї має бути щоденною. Річ у тому, що шкіра старіє щодня, синтез колагену та еластину поступово згасає, а вплив УФ-променів активно прискорює цей процес.

Які процедури для сяйва та молодості шкіри потрібно робити щодня, розповіла доказовий дерматолог Ірина Власенко.

Є два типи процедур - домашні та салонні.

Що потрібно робити вдома

Щоденний рутинний догляд за шкірою повинен включати 3 етапи: очищення (краще використовувати пінку, вона м'якша), зволоження та сонцезахист. Це база, без якої ніякий салонний догляд не спрацює.

СПФ-захист – це єдиний та доведений метод профілактики фотостаріння. Ультрафіолетові промені дуже шкідливі для шкіри, роблять її менш еластичною, провокують хронічне запалення в дермі, сприяють появі пігментних плям. Загар для шкіри - дуже шкідливий.

До базового догляду можна додати сироватки за потребою (наприклад, що освітлюють пігментацій або себорегулюючі при надлишку шкірного сала).

Що можна зробити у салоні



Найпростіше – це кислотні пілінги. Вони сприяють оновленню епідермісу, зволоженню, регуляції себуму, допомагають позбутися пігментації. Косметолог може підібрати вид та концентрацію засобу залежно від потреби шкіри та її стану. Зазвичай потрібно кілька процедур із невеликим інтервалом для досягнення бажаного результату.

Біоревіталізація за допомогою гіалуронової кислоти. Зараз це "робоча конячка", яка допоможе повернути шкірі пружність і сяйво, позбутися невеликих зморшок і поліпшити синтез колагену і еластину (це важливі білки шкіри, завдяки яким дівчата в 40 можуть виглядати на 30). Якісні складові та рівні руки лікаря-косметолога можуть здійснити дива.

Ботокс – це єдиний ефективний засіб позбутися великих мімічних зморшок. І для цього не обов'язково "заморожувати" лоба, можна зберегти й власну міміку (бо це красиво), і рівну шкіру.

Лікар зазначила, що в умовах косметичного салону можна зробити справжні дива, а в поєднанні з хорошим домашнім доглядом, сном, адекватним фізичним навантаженням і психологічною гігієною досягти надзвичайних результатів.