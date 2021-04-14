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Book Space-2021: когда состоится и что подготовили для гостей фестиваля

Новина українською → Дніпро, Среда 14 апреля 2021 17:29
Book Space-2021: когда состоится и что подготовили для гостей фестиваля Фото: Book Space-2021 (пресс-служба)
Автор: Styler

IV Международный книжный фестиваль Book Space состоится 3-5 сентября 2021 года. Организаторы планируют офлайнове проведения мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестиваль пройдет при поддержке программы Бориса Филатова "Культурная столица".

В этом году в связи с пандемией организаторы выбрали открытые локации на набережной Днепра - Фестивальном причале.

Пандемия повлияла и на выбор фокусного темы фестиваля. Ею станет "Новая близость/New Intimacy", которая возникает на фоне массовой изоляции, закрытых границ, потерь и тревожной неопределенности, отмечают организаторы мероприятия.

Программа фестиваля будет сформирована и обнародована позже.

За обновлениями можно следить на официальном сайте или страницах в соцсетях.

Напомним, в прошлом году фестиваль Book Space проходил 4-5 июля в формате онлайн-марафона, который длился 16 часов.

Тогда произошло 15 мероприятий с участием 35 гостей из трех стран. В кураторских обзорах были презентованы 37 книжных новинок от 20 украинских издателей.

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