ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Book Space-2021: коли відбудеться та що підготували для гостей фестивалю

Новость на русском → Дніпро, Середа 14 квітня 2021 17:29
Book Space-2021: коли відбудеться та що підготували для гостей фестивалю Фото: Book Space-2021 (прес-служба)
Автор: Styler

IV Міжнародний книжковий фестиваль Book Space відбудеться 3-5 вересня 2021 року. Організатори планують офлайнове проведення заходів.

Про це повідомляє прес-служба фестивалю.

Фестиваль пройде за підтримки програми Бориса Філатова "Культурна столиця".

Цього року у зв’язку з пандемією організатори обрали відкриті локації на набережній Дніпра - Фестивальному причалі.

Пандемія вплинула й на вибір фокусної теми фестивалю. Нею стане "Нова близькість/New Intimacy", яка виникає на тлі масової ізоляції, закритих кордонів, втрат й тривожної невизначеності, зазначають організатори заходу.

Програма фестивалю буде сформована та оприлюднена згодом.

За оновленнями можна стежити на офіційному сайті або сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, торік фестиваль Book Space проходив 4-5 липня у форматі онлайн-марафону, який тривав 16 годин.

Тоді відбулося 15 подій за участю 35 гостей із трьох країн. У кураторських оглядах були презентовані 37 книжкових новинок від 20 українських видавців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вікенд книги фестиваль
LITE
Настя Каменських показала фото в бікіні до і після схуднення: "любіть себе"
Настя Каменських показала фото в бікіні до і після схуднення: "любіть себе"