ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бондаренко похвалився ремонтом спорткомплексу у Дніпрі. Філатов у відповідь назвав його брехуном

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 08 лютого 2022 10:47
Бондаренко похвалився ремонтом спорткомплексу у Дніпрі. Філатов у відповідь назвав його брехуном Фото: колишній голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко
Автор: Наталія Гурковська

Колишній голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко похвалився у Facebook інфраструктурними успіхами області. У відповідь на це колишньому чиновнику нагадали про погану роботу та провалені проєкти.

Подробиці на своїй сторінці у Facebook описав журналіст Денис Казанський.

"Колишній голова Дніпровської ОДА з гордістю повідомляє про ремонт спорткоплексу "Дніпровець", ніби це його заслуга. В реальності до 2021 року, поки цей пан був на своїй посаді, було виконано близько 1% робіт (на першому фото видно стан об'єкту весною 2021). За півроку після його звільнення - 99%", - пише Казанський.

Бондаренко похвалився ремонтом спорткомплексу у Дніпрі. Філатов у відповідь назвав його брехуном

Раніше Бондаренко також доповнив свій звіт за 2021 рік фотографіями зупинок громадського транспорту, що з'явилися в області завдяки програмі "Безпечна зупинка".

Бондаренко похвалився ремонтом спорткомплексу у Дніпрі. Філатов у відповідь назвав його брехуном

Казанський назвав таку поведінку Бондаренка "майстер-класом, як виглядати у Facebook ефективним менеджером".

У відповідь на це коментатори нагадали про провальну реконструкцію центру Павлограда, перерізання "стрічок" у школах, де не завершено ремонт, та інші провали Бондаренка на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

Не втримався від коментарів і мер Дніпра Борис Філатов. Він охарактеризував Бондаренка як "брехло і нікчему".

Бондаренко похвалився ремонтом спорткомплексу у Дніпрі. Філатов у відповідь назвав його брехуном

Нагадаємо, Олександр Бондаренко обійняв посаду голови Дніпропетровської ОДА у вересні 2019 року та був звільнений у грудні 2020 року. Як стало відомо журналістам, до приходу на держслужбу Бондаренко жив у Росії, де встиг стати "зіркою" ТВ-шоу "Давай одружимося".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро
LITE
Чутки: Том Холланд і Зендая купили особняк
Чутки: Том Холланд і Зендая купили особняк