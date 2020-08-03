Террориста в Киеве обезвредили: появилось видео и подробности

Появилось видео, снятое с места захвата отделения банка террористом в центре Киева в бизнес-центре "Леонардо".

Террорист заявлял, что бомба сдетонирует даже в случае его смерти. Действительно ли у него есть бомба, было неизвестно, но к ноге был привязан черный рюкзак. После захватчик выдвинул требование, чтобы его показали по телевидению.

Около 14:50 террорист был обезврежен. Видео показали в прямом эфире. Пока с ним беседовали якобы представители СМИ (на самом деле сотрудники СБУ и полиции диалога), подскочил силовик и выхватил рюкзак.

Террориста в Киеве обезвредили (видео: Киев Оперативный)

Также стало известно, что террорист требовал 40 тысяч гривен. Кроме того, он требовал арестовать всех чиновников, политиков (как ранее луцкий террорист).

Позже выяснилось, что никакой бомбы у террориста не было.

В МВД также заявили, что у киевского террориста 32-летнего Сухроба Каримова есть жена и ребенок. Мужчина уроженец Самарканда (Узбекистан). В Украине зарегистрирован в Запорожской области.

Сам он работал барменом в одном из столичных ресторанов, пишут Vesti.ua. По словам блогера Александра Долгого, Каримов некоторое время проживал в хостеле. Он употреблял амфетамин и марихуану, из-за чего лишился места в хостеле.

Напомним, что около 12:00 в полицию позвонила представительница банка и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать правоохранителей. Он отпустил всех сотрудников банка, кроме руководительницы отделения.

Также мы писали, кем является террорист, захвативший банк в Киеве.