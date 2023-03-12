ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не болять, але загрожують здоров'ю та життю: кардіолог попередила про поширену проблему

Новость на русском →
Неділя 12 березня 2023 12:11
Не болять, але загрожують здоров'ю та життю: кардіолог попередила про поширену проблему Кардіолог попередила про небезпечну проблему (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Тромби не болять і ви можете про них навіть не знати, але їхня поява може серйозно загрожувати вашому здоров'ю і навіть життю.

Про це в Instagram розповіла кардіолог Наталя Іванюк.

Які бувають тромби

  • Венозні тромби

Спочатку з'являється венозна сітка на гомілках, потім - варикозне розширення вен (суперсередовище для формування тромбів). Якщо ви мало п'єте, мало рухаєтесь, у вас є надмірна вага, гіперкриз (після перелому кісток, після катетеризації), це може призвести до тромбозу глибоких вен ніг.

Якщо тромби потрапляють у легеневу артерію (з вен), то заважають крові насичуватися киснем. Легені погано працюють. А отже без кисню залишаються усі органи. Такий стан називається тромбоемболія легеневої артерії - це 3-тя найпоширеніша причина смерті серед серцево-судинних захворювань.

  • Артеріальні тромби

Вони порушують кровопостачання органу, який артерія забезпечує кровʼю. Це може призвести до інфаркту міокарда (тромбоз коронарних артерій) - 92-95% від усіх причин артеріальної емболії, інсульту (тромбоз артерій мозку) тощо.

Хто в зоні ризику

Люди які страждають на:

  • серцево-судинні захворювання,
  • облітеруючий атеросклероз,
  • тромбангіїт,
  • цукровий діабет,
  • старший вік,
  • порушення у згортання крові,
  • підвищений рівень холестерину,
  • куріння та алкоголь,
  • після травм,
  • спадкові захворювання,
  • ожиріння,
  • захворювання нирок.

Як попередити тромбоз і його наслідки

Фізична активність. Сидяча робота, довгі подорожі сидячи провокують появу тромбів. Намагайтеся робити перерви кожні 2-3 години: походити, згинати/розгинати ноги. Ну і, звісно ж, - спорт. Регулярні навантаження знижують ризик тромбозу.

Правильне харчування. Харчуйтеся повноцінно і не забувайте пити воду. Це основа здоров'я серця і всього організму!

Не забувайте про регулярні перевірки, особливо якщо ви у групі ризику.

Також читайте про позу, яка "вбиває" коліна і хребет, але в ній ми проводимо дуже багато часу.

Крім того дізнайтеся, чи можна пити чай, якщо у вас є проблеми з тиском.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье