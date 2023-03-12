Не болят, но угрожают здоровью и жизни: кардиолог предупредила о распространенной проблеме
Тромбы не болят и вы можете о них даже не знать, но их появление может серьезно угрожать вашему здоровью и даже жизни.
Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.
Какие бывают тромбы
- Венозные тромбы
Сначала появляется венозная сетка на голенях, затем - варикозное расширение вен (суперсреда для формирования тромбов). Если вы мало пьете, мало двигаетесь, у вас есть избыточный вес, гиперкризис (после перелома костей, после катетеризации), это может привести к тромбозу глубоких вен ног.
Если тромбы попадают в легочную артерию (из вен), то мешают крови насыщаться кислородом. Легкие плохо работают. А значит, без кислорода остаются все органы. Такое состояние называется тромбоэмболией легочной артерии - это 3-я самая распространенная причина смерти среди сердечно-сосудистых заболеваний.
- Артериальные тромбы
Они нарушают кровоснабжение органа, который артерия снабжает кровью. Это может привести к инфаркту миокарда (тромбоз коронарных артерий) - 92-95% всех причин артериальной эмболии, инсульта (тромбоз артерий мозга) и тому подобное.
Кто в зоне риска
Люди страдающие:
- сердечно-сосудистыми заболеваниями,
- облитерирующий атеросклероз,
- тромбангиит,
- сахарный диабет,
- старший возраст,
- нарушение в свертывании крови,
- повышенный уровень холестерина,
- курение и алкоголь,
- после травм,
- наследственные заболевания,
- ожирение,
- заболевание почек.
Как предотвратить тромбоз и его последствия
Физическая активность. Сидящая работа, длинные путешествия сидя провоцируют появление тромбов. Старайтесь делать перерывы каждые 2-3 часа: походить, сгибать/разгибать ноги. Ну и, конечно же, - спорт. Регулярные нагрузки снижают риск тромбоза.
Правильное питание. Питайтесь полноценно и не забывайте пить воду. Это база здоровья сердца и всего организма!
Не забывайте о регулярных проверках, особенно если вы в группе риска.
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