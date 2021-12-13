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Был большой риск: под Киевом водитель помог собачкам перейти оживленную трассу (видео)

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 16:33
Был большой риск: под Киевом водитель помог собачкам перейти оживленную трассу (видео) Коллаж РБК-Украина: под Киевом водитель помог собакам перейти трассу
Автор: Роман Мирончук

Под Киевом на оживленной Бориспольской трассе водитель Дмитрий остановился в левом ряду и помог перебраться на другую сторону двум собачкам, которые застряли на разделительном газоне.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

При этом это был большой риск, поскольку на трассе машины ездят очень быстро. Мужчина жестами просил водителей остановиться, чтобы пропустить животных, но водители игнорировали его.

После чего эту ситуацию заметил водитель ГАЗели и пришел на помощь Дмитрию. Так им удалось перевести собак через дорогу.

"Спасибо всем, кто помогает таким животным! Дмитрию слава!" - говорится в сообщении.

Водителям также посоветовали в подобных случаях надевать светоотражающие жилеты. Так их будут лучше видеть на дороге.

Пару лет назад в Киеве мужчина хотел помочь котенку перейти дорогу, взял его на руки, и попал под автомобиль. К сожалению, медикам не удалось его спасти. Инцидент произошел на бульваре Перова (Воскресенка).

Мы также писали о том, что в Луцке Волынской области трое несовершеннолетних ездили по городу на Renault Megane. Они нарушили ПДД, пытались оторваться от патрульных и снимали все на видео, которое публиковали в соцсетях.

В результате подростки проехали на красный сигнал светофора и сбили пятерых людей на регулируемом пешеходном переходе. Среди пострадавших женщина с ребенком.

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