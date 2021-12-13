Був великий ризик: під Києвом водій допоміг собачкам перейти жваву трасу (відео)
Під Києвом на жвавій Бориспільській трасі водій Дмитро зупинився в лівому ряду і допоміг перебратися на інший бік двом собачкам, які застрягли на розділовому газоні.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.
При цьому це був великий ризик, оскільки на трасі машини їздять дуже швидко. Чоловік жестами просив водіїв зупинитися, щоб пропустити тварин, але водії ігнорували його.
Після чого цю ситуацію помітив водій ГАЗелі і прийшов на допомогу Дмитру. Так їм вдалося перевести собак через дорогу.
"Спасибі всім, хто допомагає таким тваринам! Дмитру слава!"- йдеться в повідомленні.
Водіям також порадили в подібних випадках надягати світловідбиваючі жилети. Так їх будуть краще бачити на дорозі.
Пару років тому в Києві чоловік хотів допомогти кошеняті перейти дорогу, взяв його на руки, і потрапив під автомобіль. На жаль, медикам не вдалося його врятувати. Інцидент стався на бульварі Перова (Воскресенка).
Ми також писали про те, що в Луцьку Волинської області троє неповнолітніх їздили по місту на Renault Megane. Вони порушили ПДР, намагалися відірватися від патрульних і знімали все на відео, яке публікували в соцмережах.
В результаті підлітки проїхали на червоний сигнал світлофора і збили п'ятьох людей на регульованому пішохідному переході. Серед постраждалих жінка з дитиною.