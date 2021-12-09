Закупленные во время "Черной пятницы" iPhone в украинских магазинах - контрабанда, - расследование

Государство не готово к контролю выполнения законодательства о расширении фискализации и последующим за ним массовым уклонениям от закона украинскими предпринимателями.

Авторы расследования купили пять iPhone13 в "черную" пятницу в пяти разных торговых точках.

Контрольная закупка, которую журналисты организовали в Киеве, показала, что во всех 5 магазинах, попавших под мониторинг, продается техника, завезенная в страну контрабандным путем. Инициатива была связано с фактом появления в Украине официального представительства Apple.

Журналисты сделали вывод, что серый импорт популярного гаджета не остановил тот факт, что компания уже как полгода открыла свое официальное представительство в Киеве.

"Результат печален. Пять из пяти продаж были произведены без выдачи фискального чека. Два магазина - "Цитрус" и Еstore - выдали товарные чеки от ФОП. Три остальных - "Стилус", yabloki.ua и мcstore, вообще ничего не выдали, только бланки с названием магазина", - рассказали организаторы эксперимента.

Кроме того, несмотря на то, что уже полгода как компания Apple официально представлена в Украине, только одно устройство было с отметкой сертификации и наклейкой официального импортера. Остальные 4 из 5 гаджетов - чистая контрабанда. Только на уплате НДС с этих пяти продаж бюджет потерял 30 тыс. грн, констатируют авторы.

Стоит отметить, что ранее в Офисе президента в присутствии главы государства подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации Украины и Apple Inc. и ООО Apple Ukraine.

"Компания предоставит поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless, и в улучшении опыта взаимодействия граждан с органами государственной власти", - говорится на сайте ОП.

Напомним, с 2017 года законом предусмотрена обязательная фискализация расчетных операций для торговли сложной техникой на гарантии.

Осенью 2019 года законодатели приняли два новых закона, расширяющие сферу применения РРО и ПРРО (каса в смартфоне) с целью детенизации торговли - №128-IX "О внесении изменений в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и закон от 20.09.2019 г. №129-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг". Согласно им, уже с 1 января 2022 года произойдет расширение фискализации на 2-4 группу предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения.