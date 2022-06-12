Большие трудности и грандиозные победы: гороскоп для всех знаков Зодиака с 13 по 19 июня

Овен

Вы можете попробовать изменить свою жизнь или хотя бы свое отношение к ней. Сделайте в доме перестановку, расставьте все для более гармоничной обстановки в своем доме. Это поможет вам принять судьбоносные решения и поверьте, их принимать точно придется.

Постарайтесь сгладить острые углы своего характера и проявить больше мягкости. Покажите другим людям свое дружелюбие и умение эти навстречу - иначе наживете кучу проблем и врагов.

Телец

Венера в ближайшее время придаст вам больше сил и восстановит энергию. Можете браться за любые дела, в том числе и самые сложные. Бездействие на этой неделе вам противопоказано - у вас есть шанс построить все, о чем вы мечтали. Вам нужно лишь в это поверить, а ресурсов будет достаточно.

В личной жизни без звезд тоже не обойдется - сердца влюбленных будут биться в унисон. Все обиды и недопонимания останутся в прошлом.

Близнецы

Будьте очень внимательны на этой неделе - следите за всем происходящим, смотрите в оба, проявляйте всю свою находчивость. Творческое мышление укрепится и правильное принятие решение принесет новые возможности.

Если настроение начнет хромать - заведите дневник. Он помогает принять прошлое, изменить будущее и справиться со стрессом.

Рак

Вам на этой неделе придется много общаться и знакомиться. Выходите из зоны комфорта, уединение дома вам противопоказано. Можно сменить работу, открыть новый бизнес, провести сложные деловые переговоры.

Если придется работать с новыми людьми - постарайтесь побыстрее проверить совместимость. Это поможет сгладить острые углы и избежать фиаско в делах.

В любви постарайтесь понапрасну не рисковать. Отложите важные разговоры на другое время и наблюдайте.

Лев

С 13 по 19 июня вам нужно побыстрее уяснить факт, что счастье - это духовный процесс, а не материальный. В работе и делах вас ждет огромный успех. Проекты, на которые возлагается много надежд - будут воплощены в жизнь и очень быстро.

Астрологи рекомендуют Львам действовать на этой неделе решительно, но при этом воздерживаться от риска - во всех сферах жизни.

Дева

Добиться того, чего вы хотите, вам помешает вечная проблема - отсутствие оптимизма. Но на этой неделе есть шансы победить в этой борьбе. Научитесь мыслить позитивно и ваше сознание станет гибким, открытым для изменений.

Вас ждет важный период, в который звезды могут запустить новую программу вашей жизни. Почаще прислушивайтесь к интуиции и будьте внимательны.

Весы

В ближайшие дни вы сможете избавиться от вредных привычек, стать лучше, как личность, выйти на новый уровень в личных отношениях. Обострятся внимание, память и тяга к знаниям.

Интуиция станет помощником в трудных ситуациях и идеальным проводником. Будет желание покорять новые высоты в любви, делах и работе.

Скорпион

У Скорпионов есть все шансы узнать будущее и что их ждет впереди. Можно прислушиваться к советам близких людей.

На этой неделе вы почувствуете радость, оптимизм, доброту и отзывчивость. Мироздание постарается помочь исправить ошибки прошлого. Поэтому стоит отбросить страхи и попросить прощения у тех, кого вы когда-то обидели.

Стрелец

Будьте очень осторожны в общении с эмоциональными вампирами. Постарайтесь избегать с ними контактов в ближайшие дни. А в общении с добрыми и приятными людьми - проявите свою отзывчивость.

Не отталкивайте от себя тех, кто будет пытаться помочь. Научитесь отвечать людям взаимностью. Так вы найдете не только новых друзей, но и любовь.

Козерог

Неделя ожидается непростая и даже планеты не спасут эту ситуацию. Только в конце недели влияние звезд ослабнет, и Козероги смогут почувствовать полную свободу. Они смогут заняться любимыми делами и преуспеть в работе.

А свободное время стоит уделить своим родным и близким - и сейчас нужна ваша поддержка.

Водолей

В понедельник негативные мысли отпустят, но Суперлуние 14 июня снова принесет тревожность в душе. Постарайтесь сделать свою неделю удачной и яркой. В этом поможет практичная и простая одежда.

Избегайте негативных проявлений со стороны окружающих. А ночные светила дают вам зеленый свет для путешествий, смены обстановки и новых знакомств.

Рыбы

События прошлой недели преподали вам важный жизненный урок, и вы сможете сделать теперь выводы. А также выяснить, что стало катализатором непростых ситуаций. Самым опасным днем станет вторник, 14 июня - будьте очень осторожны.

Но главной чертой этой недели станет умение и возможность быстро забывать все плохое и отпускать прошлое.