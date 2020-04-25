Кто больше всего пострадает от экономического кризиса в Украине: прогноз эксперта

Экономический кризис в Украине (коллаж РБК-Украина)

Эксперт рассказал украинцам, кто больше всего в стране пострадает от экономического кризиса

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. На днях Кабмин продолжил его действие до 11 мая. По статистике, например, в столице количество безработных увеличилось в два раза. Украинцы недоумевают, смогут ли они прокормить свои семьи до окончания карантина и после него. Эксперт "Украинского центра общественного развития" и кандидат философских наук Юрий Подорожний в комментарии Styler рассказал, кто больше всего пострадает от экономического кризиса в стране.

"Миллионы украинцев, потерявших работу в результате карантина, будут сосредоточены на поисках новой работы или создании для себя новых рабочих мест. В общем экономика "послекарантинной" Украины остается терра инкогнита хотя бы потому, что сейчас правительству необходимо немедленно формировать пошаговую программу действий и сказать честно, что одни выживут, а остальных ждет банкротство", - сказал эксперт.

По словам Подорожнего, сейчас задача правительства спасти экономику от дефолта, в противном случае - пострадает все население.

"Одних правительство будет спасать, для других спасение будет делом самих утопающих. Тем более, что мы должны хорошо понимать, что те ФОПы, а это миллионы самозанятых украинцев, которые не участвуют в махинациях большого бизнеса, уже не смогут открыться по разным причинам. Конечно, задача правительства уберечь страну от дефолта, о котором все чаще говорят. В противном случае - пострадают все, а гривна погрузится в гиперинфляцию", - подытожил эксперт.

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