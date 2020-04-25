Хто найбільше постраждає від економічної кризи в Україні: прогноз експерта

Економічна криза в Україні (колаж РБК-Україна)

Експерт розповів українцям, хто найбільше в країні постраждає від економічної кризи

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. Днями Кабмін продовжив його дію до 11 травня. За статистикою, наприклад, у столиці кількість безробітних збільшилася у два рази. Українці не розуміють, чи зможуть вони прогодувати свої сім'ї до закінчення карантину і після нього. Експерт "Українського центру суспільного розвитку" та кандидат філософських наук Юрій Подорожній у коментарі Styler розповів, хто найбільше постраждає від економічної кризи в країні.

"На цьому тлі мільйони українців, які втратили роботу внаслідок карантину, будуть зосереджені на пошуках нової роботи чи створенні для себе нових робочих місць. Загалом економіка післякарантинної України лишається терра інкогніта хоча б тому, що зараз уряду необхідно негайно формувати покрокову програму дій і сказати чесно, що одні виживуть, а інших чекає банкрутство", - сказав експерт.

За словами Подорожнього, зараз завдання уряду врятувати економіку країни від дефолту, в іншому випадку постраждає все населення.

"Одних уряд рятуватиме, для інших порятунок буде справою самих потопельників. Тим більше, що ми маємо добре розуміти, що ті ФОПи, а це мільйони самозайнятих українців, які не беруть участь в махінаціях великого бізнесу, вже не зможуть відкритись з різних причин. Звичайно, завдання уряду уберегти країну від дефолту, про який все частіше говорять. В іншому разі - постраждають усі, а гривня зануриться в гіперінфляцію", - підсумував експерт.

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