ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Где больше платят? Как отличаются зарплаты в Украине и Польше (сравнительная таблица)

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 09:38
Где больше платят? Как отличаются зарплаты в Украине и Польше (сравнительная таблица) Каким специалистам в Польше и Украине платят самую большую зарплату (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Еще до войны много украинцев ездило в Польшу на заработки. Считается, что зарплаты в этой дружественной Украине стране намного выше. Но какая ситуация складывается сегодня?

Каким специалистам (самых популярных профессий с учетом запросов работодателей) в Польше сегодня платят больше всего и сколько такие же работники получают в Украине - читайте в нашем материале далее.

Какие зарплаты в Украине и Польше

По словам специалистов, сегодня особенно остро ощущается разница между заработками в двух государствах в частности из-за того, что украинские зарплаты потеряли более 35% в валютном эквиваленте.

"Падение реальных доходов в валюте более чем на треть подталкивает украинок к решению ехать работать в Польшу и поддерживать денежными переводами свои семьи в Украине", - рассказала Styler директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда.

Кроме того, эксперты прогнозируют рост зарплат на польском рынке трудоустройства осенью.

Это обусловлено несколькими факторами:

  • дефицит на польском рынке работников из Украины мужского пола из-за запрета их выезда за границу.
  • необходимость создания дополнительных финансовых стимулов, а именно поднятие ставок оплаты труда со стороны польского бизнеса, чтобы оперативно "закрывать" насущные потребности на производствах.

"По сравнению с 2021 годом спрос на вакансии агентства со стороны поляков увеличился на 9%. Даже на позиции, которые традиционно занимали работники из Украины. Причин тоже несколько - подорожание жизни в Польше, высокая инфляция и рост ставок по ипотеке", - говорят в Gremi Personal.

Где больше платят? Как отличаются зарплаты в Украине и Польше (сравнительная таблица)Какие зарплаты у специалистов - поляков и украинцев

Добавим, что данные по средним заработным платам в Украине сформированы на основе ежемесячных рейтингов портала трудоустройства Work.ua и данных Международного агентства трудоустройства Gremi Personal.

Напомним, ранее мы писали о том, какую работу и с какой зарплатой предлагают украинцам в Канаде, Польше на Германии.

А также мы рассказывали о том, какие в Украине вакансии предлагают для подработки и людям без опыта.

Читайте РБК-Украина в Google News
поиск работы работа в Польше работа в Украине
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь