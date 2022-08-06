Где больше платят? Как отличаются зарплаты в Украине и Польше (сравнительная таблица)

Еще до войны много украинцев ездило в Польшу на заработки. Считается, что зарплаты в этой дружественной Украине стране намного выше. Но какая ситуация складывается сегодня?

Каким специалистам (самых популярных профессий с учетом запросов работодателей) в Польше сегодня платят больше всего и сколько такие же работники получают в Украине - читайте в нашем материале далее.

Какие зарплаты в Украине и Польше

По словам специалистов, сегодня особенно остро ощущается разница между заработками в двух государствах в частности из-за того, что украинские зарплаты потеряли более 35% в валютном эквиваленте.

"Падение реальных доходов в валюте более чем на треть подталкивает украинок к решению ехать работать в Польшу и поддерживать денежными переводами свои семьи в Украине", - рассказала Styler директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда.

Кроме того, эксперты прогнозируют рост зарплат на польском рынке трудоустройства осенью.

Это обусловлено несколькими факторами:

дефицит на польском рынке работников из Украины мужского пола из-за запрета их выезда за границу.

необходимость создания дополнительных финансовых стимулов, а именно поднятие ставок оплаты труда со стороны польского бизнеса, чтобы оперативно "закрывать" насущные потребности на производствах.

"По сравнению с 2021 годом спрос на вакансии агентства со стороны поляков увеличился на 9%. Даже на позиции, которые традиционно занимали работники из Украины. Причин тоже несколько - подорожание жизни в Польше, высокая инфляция и рост ставок по ипотеке", - говорят в Gremi Personal.

Какие зарплаты у специалистов - поляков и украинцев

Добавим, что данные по средним заработным платам в Украине сформированы на основе ежемесячных рейтингов портала трудоустройства Work.ua и данных Международного агентства трудоустройства Gremi Personal.