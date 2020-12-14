"Большая стройка": главу Днепрооблсовета обвиняют в срыве программы президента

При огромных объемах незавершенного строительства объектов на территории области - больниц, школ, детсадов, стадионов и спорткомплексов (которые должны были быть закончены еще осенью 2019 года, но до сих пор пребывают в состоянии "недодела") в Днепропетровской области с подачи главы облсовета Святослава Олейника проводится масса новых тендеров, на которых часто выигрывают компании, неоднократно имевшие проблемы с законностью, пишет "Апостроф".

Как отмечают журналисты, приход Олейника к фактическому управлению госадминистрацией через лояльного экс-главу (Александра Бондаренко, которого Зеленский уже уволил с должности - ред.) и лично преданных заместителей явно не пошел на пользу области.

"Множество инфраструктурных проектов, которые активно реализовывала команда предыдущего главы Днепропетровской ОГА, были свернуты и заморожены, уровень коррупции вознесся до небес. Разумеется, не сам по себе, а в рамках строгой вертикали "откатов", со своим институтом "смотрящих" от главы облсовета. В каждом департаменте ОГА появился представитель интересов Олейника, через которого утверждаются все действия и документы. И начальники департаментов под риском увольнения согласовывают свои планы с Олейником и его окружением. Все платежи также проходят только после согласования у главы Днепрооблсовета", - отмечает издание.

Однако, больше всего претензий к деятельности Святослава Олейника из-за срыва в регионе президентской программы "Большая стройка".

"В Днепропетровской области объёмы строительных работ сократились с 310 до 30-ти объектов. То есть в десять раз. Остальные заморожены. Новых объектов также нет, и не планируется", - отмечается в статье.

По мнению авторов материала, цена управления по методам Олейника и Бондаренко слишком высока для Днепропетровской области.

"Подобные провалы, как на Днепропетровщине, неизбежно ударят по репутации Зеленского, да и по рейтингам команды у власти целиком", - резюмирует издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Святослав Олейник оформил на жену множество недвижимости и компаний в Украине и Словакии. Этими фактами уже заинтересовались в НАБУ и ГФС.