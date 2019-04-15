Большая маленькая ложь: зрители в восторге от трейлера 2 сезона (видео + фото)

2 сезон сериала "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies) уже скоро выйдет на экраны. А пока канал HBO показал фанатам первый трейлер нового сезона самого популярного проекта 2017 года.

Во втором сезоне, который выйдет под слоганом "Истина где-то рядом", зрители увидят Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лору Дерн, Шэйлин Вудли, Зои Кравиц и Мэрил Стрип, которая присоединилась к актерскому составу.

2 сезон сериала "Большая маленькая ложь" (скриншоты)

В минутном ролике авторы сериала показывают нам всех девушки - они снова сталкиваются с проблемами в тихом приморском городке Монтерей.

В целом, второй сезон "Большой маленькой лжи" расскажет о последствиях первого - мать убитого Перри Райта приезжает в Монтерей, чтобы выяснить обстоятельства трагедии, а дружба и доверие главных героинь пройдет проверку на прочность.

2 сезон сериала "Большая маленькая ложь" (скриншот)

"Мой сын мертв. Я хочу знать, что случилось той ночью... Мне очень хочется спросить вас, но я не думаю, что смогу узнать правду, не так ли?" - говорит героиня Стрип, разговаривая с Риз Уизерспун.

А еще Кравиц в трейлере говорит слова: "Она до нас доберется, она доберется до нас всех. Ложь".

Премьера 2 сезон сериала "Большая маленькая ложь" состоится 9 июня 2019 года.

Трейлер 2 сезона сериала Большая маленькая ложь

Интересно, что изначально "Большая маленькая ложь" планировался и был осуществлен в формате мини-сериала. То есть законченной истории, не требующей продолжения. Но фанаты вынудили авторов продолжить работу над вторым сезоном экранизации романа австралийской писательницы Лианы Мориарти.

"Нам еще есть что рассказать зрителям", - отметил сценарист и продюсер Дэвид Келли.

2 сезон сериала "Большая маленькая ложь" (скриншот)

К слову, фанатам понравился тизер второго сезона.

Ждем!

Сначала "Игра престолов", а затем это! Спасибо HBO!

Я так ждала этого!

Когда вы думаете, что актерский состав уже не может быть более сильным, авторы зовут Мерил Стрип. Браво!

От этого саундтрека у меня всегда мурашки по коже...

Эта сцена боя в финальном эпизоде первого сезона была такой эпической. Бьюсь об заклад, Стрип выиграет в какую-то премию как лучшая актриса второго плана!

2 сезон сериала "Большая маленькая ложь" (скриншот)

Напомним, что 1 серия 8 сезона "Игры престолов" стала предметом обсуждений фанатов сериала по всему миру.