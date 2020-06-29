Большая беда на западе Украины: как сейчас живут люди в затопленных регионах

Западная Украина постепенно приходит в себя после масштабного наводнения, которое стало еще более катастрофическим, чем паводок в 2008 году. Сейчас остаются подтопленными более тысячи домов, а 150 километров автодорог не функционируют.

Как сообщается в сюжете ТСН, на Прикарпатье, ливни, которые принесли сюда беду, уже прекратились. Спасатели работают практически круглосуточно и помогают людям спасти остатки вещей. К сожалению, урожай не подлежит восстановлению и это катастрофа для тех, кто питался со своего огорода.

Из-за влажности и грязи вокруг вонь и полчища комаров. Люди проветривают дома, спасают имущество, которое намокло. Работы у пострадавших от наводнения не на один день. Большая проблема в Прикарпатье с питьевой водой, сейчас ее доставляют людям спасатели и просят не употреблять воду из колодцев. Местные жители очень надеются на компенсации за ущерб со стороны государства.

На Буковине больше всего пострадали от стихии села Ревное и Стрелецкий кут. Во дворах местных жителей сих пор повсюду огромные горы ила, камней и деревьев, которые несло течение. Это сотни тонн, которые людям надо как-то выгребать. Люди, которые живут ближе к горам, просят укрепить берега горной реки, ведь дома рядом, если будет еще один удар паводка – их дома просто смоет. Убытки считает областная власть. Там обещают все выплатить. Но чего ждать от природы - не знают.

По словам синоптиков, это еще не конец. В регионе прогнозируются снова дожди, а значит стихия нанесет свой разрушительный удар.

Последствия наводнений в западной Украине (ТСН)

Как мы ранее писали, Закарпатье снова затопило, стихия ударила в два раза сильнее (фото, видео).