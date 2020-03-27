Больных может быть больше: украинский биохимик объяснил, что не так со статистикой

Коронавирус в Украине был зарегистрирован почти у 200 человек, из которых пять скончались. За последние сутки анализы подтвердили заражение COVID-2019 почти у 40 человек. Однако директор Института биохимии им. Палладина академик Сергей Комиссаренко заявил, что зараженных в Украине может быть намного больше.

Как сообщил Комиссаренко в программе "Право на владу" 26 марта, динамика роста в Украине весьма схожа с динамикой в других странах и можно предположить, что количество зараженных COVID-2019 будет только увеличиваться.

"В каждой стране есть статистика тех, кто являлся носителям вируса и тех, кто заболел. Так вот, официальная статистика в 8-10 раз меньше, чем это было на самом деле. Это было связано с тем, что у людей не было известных признаков, проявлений этого заболевания или не была проведена диагностика. То есть, это не скрытие данных, а просто соответствие данным, которые были найдены у людей. К сожалению, можно ожидать, что и в Украине ситуация будет развиваться таким же образом, достаточно интенсивно и те данные, которые мы видим, в реалиях, а они уже существуют, они будут в большем количестве. И, наверное, мы увидим значительное увеличение", - сказал Комиссаренко.

Он добавил, что введение карантина было правильным решением и своевременным, так как Украина, к счастью, оказалась в списке стран с коронавирусом одной из последних.

"То, что ввели карантин, в обществе встретили по-разному. Но люди должны понять, что чем жестче будут меры карантина, тем больше будет неудобств для людей. Но тем меньше будет людей, которые заболеют, тем меньше будет людей, которые умрут. И мы растянем по времени этот взрыв, когда будет много людей с коронавирусом", - добавил ученый.

Комиссаренко отметил, что он законопослушный гражданин и верит официальной статистике по заболеванию коронавирусом.

"Но фиксация само по себе еще не означает, что она отображает реалии. Так как у многих людей, как я уже говорил, симптомы болезни могут быть незначительными, и люди не понимают, не знают, не чувствуют, что они уже заболели. И у нас пока еще очень мало диагностики. В ВОЗ уже трижды сказали, что самое важное сейчас – это диагностика коронавируса", - сказал Комиссаренко.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи сделали тревожное заявление о симптомах коронавируса.