Хворих може бути більше: український біохімік пояснив, що не так зі статистикою

Коронавірус в Україні був зареєстрований майже 200 осіб, з яких п'ять померли. За останню добу аналізи підтвердили зараження COVID-2019 майже у 40 осіб. Однак директор Інституту біохімії ім. Палладіна, академік Сергій Комісаренко заявив, що заражених в Україні може бути набагато більше.

Як повідомив Комісаренко у програмі "Право на владу" 26 березня, динаміка зростання в Україні досить схожа з динамікою в інших країнах і можна припустити, що кількість заражених COVID-2019 буде тільки збільшуватися.

"У кожній країні є статистика тих, хто був носіями вірусу і тих, хто захворів. Так от, офіційна статистика в 8-10 разів менше, ніж це було насправді. Це було пов'язано з тим, що у людей не було відомих ознак, проявів цього захворювання або не була проведена діагностика. Тобто, це не приховування даних, а просто відповідність даним, які були знайдені у людей. На жаль, можна очікувати, що і в Україні ситуація буде розвиватися таким же чином, досить інтенсивно і ті дані, які ми бачимо, в реаліях, а вони вже існують, вони будуть в більшій кількості. І, напевно, ми побачимо значне збільшення", - сказав Комісаренко.

Він додав, що введення карантину було правильним рішенням і своєчасним, оскільки Україна, на щастя, виявилася в списку країн з коронавірусом однією з останніх.

"Те, що ввели карантин, у суспільстві зустріли по-різному. Але люди повинні зрозуміти, що чим жорсткіше будуть заходи карантину, тим більше буде незручностей для людей. Але тим менше буде людей, які захворіють, тим менше буде людей, які помруть. І ми розтягнемо за часом цей вибух, коли буде багато людей з коронавірусом", - додав учений.

Комісаренко зазначив, що він законослухняний громадянин і вірить офіційній статистиці по захворюванню коронавірусом.

"Але фіксація саме по собі ще не означає, що вона показує реалії. Оскільки у багатьох людей, як я вже говорив, симптоми хвороби можуть бути незначними, і люди не розуміють, не знають, не відчувають, що вони вже захворіли. І у нас поки ще дуже мало діагностики. У ВООЗ вже тричі сказали, що найважливіше зараз – це діагностика коронавірусу", - сказав Комісаренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі зробили тривожну заяву про симптоми коронавірус.