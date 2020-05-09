Мы все больные: Онуфрий сделал странное заявление о коронавирус

Коронавирус в Украине, по мнению предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия – не единственное заболевание и не стоит уделять ему много внимания. Также он назвал всех больными и прокомментировал состояние своего здоровья.

9 мая митрополит вместе с внефракционным народным депутатом Вадимом Новинским и другими священнослужителями пришел возложить цветы в Парке Вечной Славы. На вопрос о самочувствии митрополит ответил: "Здоровье - Слава Богу".

Также митрополит УПЦ МП прокомментировал вспышку Covid-19 в Лавре.

"Кто может пересчитать больных? Мы все больные! Каждый имеет свою болячку", - считает Онуфрий.

По его мнению, относиться к вирусу нужно проще: "люди болеют, потому что сезон и не нужно сразу думать, что это COVID-19".

Онуфрий в очередной раз отметил, что коронавирус только усложняет болезни, которые уже есть у человека. По его словам, люди болеют, выздоравливают, некоторые умирают, это нужно воспринимать нормально.

Онуфрий сделал странное заявление о коронавирусе в Украине

Напомним, что ранее перед Пасхой коронавирус был диагностирован у главы УПЦ МП митрополита Онуфрия. Помимо того, что был заражен глава церкви, инфекционный агент обнаружили в его окружении – у митрополита УПЦ МП Антония, который является помощником Онуфрия. Одним из потенциальных виновников заболевания церковных деятелей является народный депутат Вадим Новинский. Информация о заражении на текущий момент проверяется.