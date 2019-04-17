Больные головы: россияне хотели взломать Instagram Супрун

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

На Instagram Супрун совершили атаку из Москвы

Уляна Супрун заявила, что ее Instagram хотели сломать из Москвы. Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

Супрун предупредила украинцев, что нужно быть внимательными к защите своих данных в социальных сетях и добавила, что "об онлайн безопасности стоит заботиться так же тщательно, как и о здоровье".

Скриншот (facebook.com/ulanasuprun)

По словам Супрун, гибридная война, которую сейчас ведет Россия против Украины, касается всех жителей нашей страны, которые пользуются интернетом.

"Вчера была попытка войти в мой аккаунт в Instagram... из Москвы. Будьте внимательными к защите своих данных. О безопасности онлайн стоит заботиться так же тщательно, как и о здоровье. Гибридная война касается всех, кто бывает онлайн. В моем случае все обошлось, но пришлось сменить пароль и перечитать информацию о мерах безопасности в интернете", - написала Супрун и добавила несколько советов, как уберечься от взломов аккаунтов.

Скриншот (facebook.com/ulanasuprun)

Пользователи сети бурно отреагировали на сообщение представительницы Кабмина.

"У них больные головы. Хотели вашего совета, госпожа Уляна", - написал один юзер.

"Враги подняли головы и ждут реванша. Скоро нас всех будут взламывать и ломать", - предположил другой.

"Может, хотели совет о своей болезни..." - пошутил еще один.

Олеся Данилишин призналась, что ее аккаунт тоже пытались взломать. И тоже из Москвы.

"Советую использовать the last pass. Он генерирует безопасные пароли и хранит их. Факт, что надо придумать пароль, чтобы залогиниться к самой программе, но на телефоне можно установить логирование по отпечатку пальца", - советует один пользователь.

Ранее Супрун заявила, что контактные зоопарки могут передавать опасные бактерии, способов борьбы с которыми не существует.