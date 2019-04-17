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Хворі голови: росіяни хотіли зламати Instagram Супрун

STYLERЖиття    17.04.2019 - 17:09
Хворі голови: росіяни хотіли зламати Instagram Супрун
Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

На Instagram Супрун вчинили атаку із Москви

Уляна Супрун заявила, що її Instagram хотіли зламати з Москви. Про це виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.

Супрун попередила українців, що потрібно бути уважними до захисту своїх даних у соціальних мережах і додала, що "про онлайн безпеку варто дбати так само ретельно, як і про здоров’я".

Хворі голови: росіяни хотіли зламати Instagram Супрун

Скриншот (facebook.com/ulanasuprun)

За словами Супрун, гібридна війна, яку зараз проводить Росія проти України, стосується всіх жителів нашої країни, які користуються інтернетом.

"Вчора була спроба увійти в мій акаунт в Instagram... з Москви. Будьте уважними до захисту своїх даних. Про безпеку онлайн варто дбати так само ретельно, як і про здоров’я. Гібридна війна стосується всіх, хто буває онлайн. В моєму випадку все обійшлося, але довелося змінити пароль і перечитати інформацію про заходи безпеки в інтернеті", - написала Супрун і додала кілька порад, як вберегтися від зломів акаунтів. 

Хворі голови: росіяни хотіли зламати Instagram Супрун

Скриншот (facebook.com/ulanasuprun)

Користувачі мережі бурхливо відреагували на повідомлення представниці Кабміну.

"У них хворі голови. Хотіли вашої поради, пані Уляно", - написав один юзер.

"Вороги попіднімали голови і чекають реваншу. Скоро нас всіх будуть зламувати і ламати", - припустив інший.

"Може, хотіли пораду про свою хворобу..." - пожартував ще один.

Олеся Данилишин зізналася, що її акаунт теж намагалися зламати. І теж з Москви.

"Раджу використовувати the last pass. Він генерує безпечні паролі і зберігає їх. Факт, що треба придумати пароль, щоб залогуватися до самої програми, але на телефоні можна встановити логування за відбитком пальця", - радить один користувач.

Раніше Супрун заявила, що контактні зоопарки можуть передавати небезпечні бактерії, способів боротьби з якими не існує.

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