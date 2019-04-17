Хворі голови: росіяни хотіли зламати Instagram Супрун

На Instagram Супрун вчинили атаку із Москви
Уляна Супрун заявила, що її Instagram хотіли зламати з Москви. Про це виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.
Супрун попередила українців, що потрібно бути уважними до захисту своїх даних у соціальних мережах і додала, що "про онлайн безпеку варто дбати так само ретельно, як і про здоров’я".
Скриншот (facebook.com/ulanasuprun)
За словами Супрун, гібридна війна, яку зараз проводить Росія проти України, стосується всіх жителів нашої країни, які користуються інтернетом.
"Вчора була спроба увійти в мій акаунт в Instagram... з Москви. Будьте уважними до захисту своїх даних. Про безпеку онлайн варто дбати так само ретельно, як і про здоров’я. Гібридна війна стосується всіх, хто буває онлайн. В моєму випадку все обійшлося, але довелося змінити пароль і перечитати інформацію про заходи безпеки в інтернеті", - написала Супрун і додала кілька порад, як вберегтися від зломів акаунтів.
Скриншот (facebook.com/ulanasuprun)
Користувачі мережі бурхливо відреагували на повідомлення представниці Кабміну.
"У них хворі голови. Хотіли вашої поради, пані Уляно", - написав один юзер.
"Вороги попіднімали голови і чекають реваншу. Скоро нас всіх будуть зламувати і ламати", - припустив інший.
"Може, хотіли пораду про свою хворобу..." - пожартував ще один.
Олеся Данилишин зізналася, що її акаунт теж намагалися зламати. І теж з Москви.
"Раджу використовувати the last pass. Він генерує безпечні паролі і зберігає їх. Факт, що треба придумати пароль, щоб залогуватися до самої програми, але на телефоні можна встановити логування за відбитком пальця", - радить один користувач.
Раніше Супрун заявила, що контактні зоопарки можуть передавати небезпечні бактерії, способів боротьби з якими не існує.