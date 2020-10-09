Больной или "обдолбался": в Киеве мужчина наделал на улицах переполох

В Киеве заметили мужчину со странным поведением (коллаж РБК-Украина)

На улицах Киева мужчина резал себя и бросался под автомобили

В Киеве 8 октября заметили мужчину с очень странным поведением. Энергия из него била ключом. Он бросался на прохожих, разбрасывал мусор, делал "розочки" из бутылок и резал ими себе руки. Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.

Судя по всему, дебошир неоднократно судимый либо у него проблемы с психическим здоровьем.

Вначале мужчину пытались успокоить проходившие мимо люди. Они позвонили в полицию и сообщили о том, что происходит. Но стражи порядка откликнулись только на второй звонок уже через два часа и выехали на место ЧП.

"Новые друзья ему не понравились, однако, патрульные оказались не только красивыми атлетами, но и нормальными психологами - убедили циркача не оказывать сопротивление, подарили масочку, вызвали скорую и сопроводили его в больничное учреждение, для принятия решений о дальнейших выступлений этой звезды на киевских улицах", - сказано в сообщении.

В Киеве задержали неадеквата (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы возмутились тем, что полиция ехала так долго.

А толку от "терміново звертайтесь"? Полиция ехала полтора часа, за это время он мог пол района розочкой порезать....

Сейчас психдиспансеры зарядили финансированием так, что они сократили половину персонала и вынуждены подобных клиентов выпускать, содержать не на что... К сожалению, будем с подобным сталкиваться все чаще и чаще.

Хорошо иметь такого соседа по лестничной клетке или ехать с таким в лифте.

Как мы писали ранее, выяснились детали о прошлом мужчины, который убил своего 6-летнего сына.