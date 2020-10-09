Хворий або "обдовбався": у Києві чоловік зчинив переполох на вулицях

На вулицях Києва чоловік різав себе і кидався під автомобілі
У Києві 8 жовтня помітили чоловіка з дуже дивною поведінкою. Енергія з нього била ключем. Він кидався на перехожих, розкидав сміття, робив "трояндочки" з пляшок і різав ними собі руки. Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Судячи з усього, бешкетник неодноразово судимий або у нього проблеми з психічним здоров'ям.
Спочатку чоловіка намагалися заспокоїти люди, які проходили повз нього. Вони подзвонили в поліцію і повідомили про те, що відбувається. Але правоохоронці відгукнулися тільки на другий дзвінок вже через дві години і виїхали на місце НП.
"Нові друзі йому не сподобалися, однак, патрульні виявилися не тільки красивими атлетами, але і нормальними психологами - переконали циркача не чинити опір, подарували масочку, викликали швидку і супроводили його в лікарняний заклад, для прийняття рішень щодо подальших виступів цієї зірки на київських вулицях", - сказано в повідомленні.
У Києві затримали неадеквата (фото: Київ Оперативний)
В коментарях українці обурені тим, що поліція їхала так довго.
Як ми писали раніше, з'ясувалися деталі про минуле чоловіка, який вбив свого 6-річного сина.