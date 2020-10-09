Хворий або "обдовбався": у Києві чоловік зчинив переполох на вулицях

У Києві помітили чоловіка з дивною поведінкою (колаж РБК-Україна)

На вулицях Києва чоловік різав себе і кидався під автомобілі

У Києві 8 жовтня помітили чоловіка з дуже дивною поведінкою. Енергія з нього била ключем. Він кидався на перехожих, розкидав сміття, робив "трояндочки" з пляшок і різав ними собі руки. Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Судячи з усього, бешкетник неодноразово судимий або у нього проблеми з психічним здоров'ям.

Спочатку чоловіка намагалися заспокоїти люди, які проходили повз нього. Вони подзвонили в поліцію і повідомили про те, що відбувається. Але правоохоронці відгукнулися тільки на другий дзвінок вже через дві години і виїхали на місце НП.

"Нові друзі йому не сподобалися, однак, патрульні виявилися не тільки красивими атлетами, але і нормальними психологами - переконали циркача не чинити опір, подарували масочку, викликали швидку і супроводили його в лікарняний заклад, для прийняття рішень щодо подальших виступів цієї зірки на київських вулицях", - сказано в повідомленні.

У Києві затримали неадеквата (фото: Київ Оперативний)

В коментарях українці обурені тим, що поліція їхала так довго.

А толку від "терміново звертайтесь"? Поліція їхала півтори години, за цей час він міг пів району трояндочкою порізати....

Зараз психдиспансерам обрізали фінансування так, що вони скоротили половину персоналу і змушені подібних клієнтів випускати, містити не на що... На жаль, будемо з ним стикатися все частіше і частіше.

Добре мати такого сусіда по сходовій клітці або їхати з таким у ліфті.

Як ми писали раніше, з'ясувалися деталі про минуле чоловіка, який вбив свого 6-річного сина.