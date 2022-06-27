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Больно терять своих: украинский актер вернулся домой после боев за Северодонецк

Фото: Актер Владимир Ращук вернулся домой после боев за Северодонецк (instagram.com/vikki.bilan)
Автор: Анна Шиканова

Украинский актер театра и кино Владимир Ращук с первых дней полномасштабной войны России против Украины встал в ряды защитников своей страны. Он вместе со своими побратимами был в боях против оккупантов в Рубежном и Северодонецке.

Жена Владимира Ращука Виктория рассказала о возвращении мужа домой после 60 дней боев на своей странице в Instagram.

"Мой герой вернулся! Уставший… Седой… Грустный из-за потери побратимов… Раненый… Трижды контужен… Но жив, слава Богу. Увидела рану… Едва не потеряла сознание… Говорю, почему не зашили? Потому, что тогда надо было бы ехать в госпиталь, а я не имею права покидать своих ребят… Так и продолжал воевать", - рассказала Виктория Билан.

Фото: instagram.com/vikki.bilan

Она добавила, что впервые за время войны увидела, как муж плачет.

"Так искренне... по-детски… Спрашиваю: "Страшно было?". Говорит: "Нет, не страшно… Больно терять лучших парней, цвет Нации! Тяжело сообщать родным о гибели их близких. Это, наверное, самые страшные телефонные звонки в жизни. Но это дело честь командира лично поддержать и признаться в любви и уважении к побратимам. И поблагодарить за достойных сыновей", - продолжила Виктория.

Фото: instagram.com/vikki.bilan

Она призвала всех украинских женщин молиться за своих защитников. Они это чувствуют и держатся, как бы ни было сложно.

Владимир Ращук - известный украинский актер театра и кино. Родился в 1987 году в Мариуполе. Постоянное место работы - Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.

Фото: instagram.com/vikki.bilan

Снялся в украинских фильмах и сериалах - "Скорая помощь", "Никонов и Ко", "Отдел 44", "Райское место", "Тот, кто не спит", "Сердце матери", "Судья", "Исчезающие следы".

Также Ращук - профессиональный музыкант, играет в фольк-группе Praksed Orchestra и рок-группе ЩЮгар.

С начала полномасштабного вторжения защищает Украину в составе батальона "Свобода".

Кстати, ранее мы писали, что Кукуюк взорвал сеть стихом об украинских защитниках.

А также мы рассказывали о невероятном защитнике из "Азова" Богдане Демчуке и его семье.

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актерлица войны