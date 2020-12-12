Больницы забиты, а скорая не приезжает: что происходит в больницах Кировоградщины

В Кировоградской области ежедневно регистрируется очень мало случаев COVID-19. При этом официальный уровень смертности в области – 4% при 2% официальных по стране. Проблема в том, что тестов проводится крайне мало, а их результаты часто либо не точные, либо приходят через несколько дней. При этом больницы забиты пациентами с воспалениями, а скорые просто не выезжают на вызов к заболевшим с подозрением на коронавирус. Что на самом деле происходит в Кировоградской области с COVID-19 – читайте ниже.

11 декабря в Кировоградской области от коронавируса скончалось 7 человек, а ПЦР-тестирование подтвердило диагноз только 177 людям. И это большие цифры даже для всей Украины, ведь официально утверждается, что уровень смертности у нас менее 2%. Волонтер Инна Колпак говорит, что местных жителей удивляет такое маленькое число выявленных случаев COVID-19, передает OBOZREVATEL.

"Бывало, когда утром сдают ПЦР-тест в одной лаборатории и получают отрицательный результат. И в этот же день сдают еще раз тест после обеда в другой лаборатории и результат уже положительный. Это очень странно", – рассказывает Инна.

При этом по словам волонтера, в больницах очень много людей с воспалением легких, не подтвержденным тестом на эту болезнь.

"В чем причина, трудно сказать. Может быть делают неправильный забор материала. Также наш глава лабораторного центра утверждает, что результаты теста у них готовы через два часа. На самом деле это неправда. Выводов ждут по 3-4 дня. Он советует в таких случаях звонить ему, но трубку не берет. Замкнутый круг", – рассказывает Колпак.

К тому же многие жители области лечатся сами дома, или под наблюдением семейного врача. Тесты далеко не все сдают, просто сидят дома. По причине того, что результаты тестов задерживаются, умершим далеко не всегда в справке о смерти пишут диагноз "коронавирус". В результате люди умирают от тромба, легочной недостаточности, осложнений сахарного диабета и т. п.

В регионе также проблема с медперсоналом – скорая не может выехать на все вызовы, а врачей на больницу осталось единицы. Много врачей сами заражаются и болеют, с начала пандемии там переболело 200 сотрудников больниц и трое умерло. Медперсонал стал все чаще подвергаться и другим опасностям, в частности – угрозам и нападениям со стороны пациентов.

"Вероятно, из-за того, что коронавирус вызывает панические атаки, а порой и из-за того, что попадаются и не очень адекватные пациенты, они нападают на врачей. В последнее время по два-три случая в неделю. Был случай, когда пациент не выпускал из палаты врача, пока та его не положит в больницу. Мы добиваемся того, чтобы патрульная полиция хотя бы почаще навещала эти больницы, чтобы контролировать ситуацию", – говорит волонтер.

Как и по всей Украине в Кировоградской области наблюдается проблема с наличием кислородных концентраторов и станций – их критически не хватает, а газа хватает впритык.

Но самая тяжелая ситуация у семейных врачей. В больницах и поликлиниках ежедневно в очереди к врачам десятки, а иногда и сотни больных.

"Мне обрывают телефон даже ночью. Отказать неудобно, если я вижу, что звонит внучка бабушки 80-ти лет, у которой сатурация уже 80, а скорая к ней не едет, хоть ты лопни. Сама звоню в скорую, начинаю выяснять в чем дело. На самом деле мне кажется, что очень пожилых людей просто не хотят брать в больницы, чтобы не показывать смертности. Это мое такое мнение. Говорят, у нее нет подтвержденного теста. Конечно, если его неделю нужно ждать, а у человека уже половина легких не работает!" – возмущается одна из семейных врачей Кировоградской области.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком от коронавируса умерла 14-летняя девочка, и врачи винят во всем родителей.

Также мы писали о том, что украинского художника спасли от голода, а он отблагодарил гениальными картинами.