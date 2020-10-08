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Украинского художника спасли от голода, а он отблагодарил гениальными картинами

Кропивницкий, Четверг 08 октября 2020 16:58
Украинского художника спасли от голода, а он отблагодарил гениальными картинами
Художник Владимир Остроухов устроил выставку в приюте (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Украинский художник Владимир Остроухов остался на старости лет одиноким и "выброшенным"

В приюте для одиноких пожилых людей в Кировоградской области организовали выставку картин известного украинского художника Владимира Остроухова. И хотя его работы разошлись по частным коллекциям, художественным галереям и салонам всего мира, автор остался на старости лет один.

73-летнего гения спасли волонтеры, и уже спустя несколько лет он снова начал писать картины. Из-за болезни он мало говорит, но продолжает созерцать и реализовывать свой дар на холсте. Владимир Остроухов – известный украинский импрессионист, говорится в сюжете ТСН.

Когда дети и жена умерли, Владимир стал никому не нужен. Он вынужден был голодать и перестал писать.

Интересно, что первые картины, написанные в приюте, были темные и грустные. Но чем дальше работал художник, тем ярче становились краски.

Одной из посетительниц выставки стала пенсионерка Любовь Колюча. Это ее дворнягу Шарика предложил продать депутат Брагар, чтобы оплатить коммуналку.

Половину работ художника раскупили прямо на выставке. Деньги пойдут на материалы для него, а также на помощь приюту.

Художник Владимир Остроухов устроил выставку в приюте под Кропивницким (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что на Закарпатье от COVID-19 умер известный художник, который шутил о коронавирусе.

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