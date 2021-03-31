Больницы "Укрзализныци" угодили в скандал: скорые с COVID-пациентами просто разворачивали

Больницы в Киеве переполнены

В столице отделения, которые были выделены для больных с коронавирусом, уже переполнены. Скорые стоят в очереди, чтобы госпитализировать пациента.

Столичная власть понадеялась, что в больнице Укрзализныци смогут выделить 35 мест в стационаре. Но выяснилось, что в этих медучреждениях нет самого необходимого для пациентов и они совершенно не готовы принимать пациентов с COVID-19.

Как отметил врач Дмитрий Любарец, самая большая проблема в больницах сейчас с теми пациентами, которым сразу нужна кислородная поддержка.

"Если пациент нуждается в кислородной поддержке, а в больнице кислородные точки закончились, то пациент не госпитализируется — ищется другая больница. Сейчас такое часто происходит", - объяснил медик.

В Киеве действует 17 больниц, в которых оказывают помощь взрослым пациентам с коронавирусом. Шесть из них заполнены на 100%, еще 5 – на 95%, и 5 – на 90%. Это самая большая нагрузка с самого начала пандемии. Поэтому власть рассчитывала на места в стационаре больниц "Укрзализныци", но оказалось, что они существуют только на бумаге.

Скорые пришлось разворачивать

Скорые, которые начали везти туда пациентов, вынуждены были просто развернуться и искать место для больного в другом месте.

"Скорые пришлось разворачивать, потому что не было защитных костюмов, кислорода, дезраствора", - признался главный врач.

Стоит отметить, что финансирование было - НСЗУ выделила на обеспечение больниц "Укрзализныци" 60 миллионов гривен. Но в медучреждениях говорят, что средства до них еще не дошли. Только на этой неделе начали привозить защиту и концентраторы. Медики признаются – до того у них такого не было, в том числе были проблемы и с дезраствором.

В отделениях у врачей нет ничего

В реанимации медсестра работает с больными в обычном халате, без костюма. У нее нет защитных очков или щитка. В инфекционном отделении, которое переоборудовали из кардиологии – не работают кислородные точки. И в этом отделении предусмотрено всего 12 кислородных точек, хотя ранее было заявлено о возможности принять около сотни больных с коронавирусом.