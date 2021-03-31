Лікарні "Укрзалізниці" потрапили в скандал: швидкі з COVID-хворими просто розвертали

Лікарні в Києві переповнені

У столиці відділення, які були виділені для хворих з коронавірусом, вже переповнені. Швидкі стоять у черзі, щоб госпіталізувати пацієнта.

Столична влада сподівалася, що в лікарні Укрзалізниці зможуть виділити 35 місць в стаціонарі. Але з'ясувалося, що в цих медзакладах немає найнеобхіднішого для пацієнтів і вони абсолютно не готові приймати пацієнтів з COVID-19.

Як зазначив лікар Дмитро Любарець, найбільша проблема в лікарнях зараз з тими пацієнтами, яким відразу потрібна киснева підтримка.

"Якщо пацієнт потребує кисневої підтримки, а в лікарні кисневі точки закінчилися, то пацієнт госпіталізується — шукається інша лікарня. Зараз таке часто відбувається", - пояснив медик.

У Києві діє 17 лікарень, в яких надають допомогу дорослим пацієнтам з коронавірусом. Шість з них заповнені на 100%, ще 5 – на 95%, і 5 – на 90%. Це найбільше навантаження з самого початку пандемії. Тому влада розраховувала на місця в стаціонарі лікарні "Укрзалізниці", але виявилося, що вони існують тільки на папері.

Швидкі довелося розгортати

Швидкі, які почали везти туди пацієнтів, змушені були просто розвернутися і шукати місце для хворого в іншому місці.

"Швидкі довелося розгортати, тому що не було захисних костюмів, кисню, дезрозчину", - зізнався головний лікар.

Варто відзначити, що фінансування було - НСЗУ виділила на забезпечення лікарень "Укрзалізниці" 60 мільйонів гривень. Але в медустановах кажуть, що кошти до них ще не дійшли. Тільки на цьому тижні почали привозити захист та концентратори. Медики зізнаються – до того у них такого не було, в тому числі були проблеми й з дезрозчином.

У відділеннях у лікарів немає нічого

В реанімації медсестра працює з хворими у звичайному халаті, без костюма. У неї немає захисних окулярів або щитка. В інфекційному відділенні, яке переобладнали з кардіології – не працюють кисневі точки. І в цьому відділенні передбачено всього 12 кисневих точок, хоча раніше було заявлено про можливість прийняти близько сотні хворих з коронавірусом.