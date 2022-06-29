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Больницу им. Мечникова в Днепре планируют перепрофилировать на университетскую клинику: что это даст

Фото: больницу им. Мечникова в Днепре планируют перепрофилировать на университетскую клинику (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

В Днепропетровской области обсуждается вопрос о возможной передаче областной клинической больницы им. Мечникова в подчинение Минздраву с одновременным перепрофилированием к университетской клиники.

Об этом пишут местные издания.

По мнению инициаторов процесса, университетская клиника - уникальная возможность сочетания в одном лечебном учреждении нескольких процессов: оказание медицинской помощи любой степени сложности и подготовки профессиональных кадров.

"Здесь сосредотачивается не только современное медицинское оборудование, но и лучшие модели рационального менеджмента, финансирования и контроля качества медицинской помощи. Это новые возможности проведения научных исследований, отвечающих современным мировым требованиям, внедрение инновационных методов в практику, а также новые горизонты международного сотрудничества с ведущими научными и лечебными учреждениями (университетскими клиниками) и профильными медицинскими ассоциациями Европы", - пишут журналисты.

Как показал опыт создания первых университетских клиник в Украине, в процессе приходилось сталкиваться с целым рядом трудностей. Которых следует избегать. Первая подобная клиника в Украине создавалась на базе Одесского национального медицинского университета. Его проректор, доктор медицинских наук, профессор Владлена Дубинина говорит, что определенная проблема для существующих университетских клиник - то, что их создавали не с нуля, а путем реорганизации городских медицинских учреждений со всеми их недостатками.

Что же касается больницы Мечникова, то здесь ситуация иная. Сегодня здесь созданы и успешно работают 21 специализированных центров, 2121 сотрудник, из них 434 врачи, 6 докторов наук, 44 кандидата медицинских наук (докторов философии), 43 Заслуженные врачи Украины, больница является базой для 13 кафедр ДДМУ, является академик НАМН и член - корреспондент НАМН. Больница Мечникова признан лидером в Украине по многим направлениям медицины, а именно: нейрохирургия, ортопедия и травматология, гнойная и сосудистая хирургия, эндокринная и челюстно-лицевая хирургия, ЛОР-онкология и микрохирургия уха, анестезия.

Врач ультразвуковой диагностики Елена Траханкова отмечает, что во всем мире с начала XIX века система медицинского образования базируется на модели университетских клиник. Учебный процесс здесь неразрывно связан с научными исследованиями, разработкой и внедрением новых медицинских технологий.

Сторонники создания униклиник также утверждают о том, что современная медицина постоянно нуждается в инновационных методах для расширения своих диагностических и терапевтических возможностей. Но это требует значительных затрат на обучение и создание необходимой инфраструктуры.

В то же время сегодня есть немало противников создания университетской клиники на базе больницы Мечникова. Люди не уверены, что удастся правильно наладить взаимоотношения между представителями научного направления и практикующими медиками, смогут найти общий язык руководители кафедр и отделений.

"Останется ли больница отдельным юридическим лицом или по любому вопросу необходимо будет пробиваться к ректору. Сохранится ли возможность у жителей области по-прежнему свободно получать бесплатное лечение на базе больницы. Сможет ли государство обеспечить заведение финансированием, необходимым для декларируемого развития и средства пойдут по целевому назначению", - добавляют журналисты.

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Днепр