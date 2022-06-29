Лікарню ім. Мечникова у Дніпрі планують перепрофілювати на університетську клініку: що це дасть

На думку ініціаторів процесу, університетська клініка - це унікальна можливість поєднання в одному лікувальному закладі кількох процесів: надання медичної допомоги будь-якого ступеня складності та підготовки професійних кадрів.

"Тут зосереджується не лише найсучасніше медичне обладнання, а й найкращі моделі раціонального менеджменту, фінансування та контролю якості медичної допомоги. Це нові можливості проведення наукових досліджень, що відповідають сучасним світовим вимогам, впровадження інноваційних методів у практику, а також нові горизонти міжнародного співробітництва з провідними науковими та лікувальними закладами (університетськими клініками) та профільними медичними асоціаціями Європи", - пишуть журналісти.

Як показав досвід створення перших університетських клінік в Україні, у процесі доводилося стикатися з цілим рядом труднощів. Яких надалі слід уникати. Перша подібна клініка в Україні створювалась на базі Одеського національного медичного університету. Його проректор, доктор медичних наук, професор Владлена Дубініна каже, що певна проблема для існуючих університетських клінік - те, що їх створювали не з нуля, а шляхом реорганізації міських медичних закладів з усіма їхніми недоліками.

Що ж до лікарні Мечникова, то тут ситуація інша. Сьогодні тут створено та успішно працюють 21 спеціалізованих центрів, 2121 співробітник, з них 434 лікарі, 6 докторів наук, 44 кандидати медичних наук (лікарів філософії), 43 Заслужені лікарі України, лікарня є базою для 13 кафедр ДДМУ, є академік НАМН та член- кореспондент НАМН. Лікарня Мечникова визнано лідером в Україні за багатьма напрямами медицини, а саме: нейрохірургія, ортопедія та травматологія, гнійна та судинна хірургія, ендокринна та щелепно-лицьова хірургія, ЛОР-онкологія та мікрохірургія вуха, анестезія.

Лікар ультразвукової діагностики Олена Траханкова зазначає, що у всьому світі з початку XIX століття система медичної освіти базується на моделі університетських клінік. Навчальний процес тут нерозривно пов'язаний із науковими дослідженнями, розробкою та впровадженням нових медичних технологій.

Прихильники створення уніклінік також стверджують про те, що сучасна медицина постійно потребує інноваційних методів для розширення своїх діагностичних та терапевтичних можливостей. Але це потребує значних витрат на навчання та створення необхідної інфраструктури.

Водночас сьогодні є чимало противників створення університетської клініки на базі лікарні Мечникова. Люди не впевнені, що вдасться правильно налагодити взаємовідносини між представниками наукового спрямування та практикуючими медиками, чи зможуть порозумітися керівники кафедр та відділень.

"Чи залишиться лікарня окремою юридичною особою чи за будь-яким запитанням необхідно буде пробиватися до ректора. Чи збережеться можливість у мешканців області, як і раніше, вільно отримувати безкоштовне лікування на базі лікарні. Чи зможе держава забезпечити заклад фінансуванням, необхідним для декларованого розвитку та чи кошти підуть за цільовим призначенням", - додають журналісти.