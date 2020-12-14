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У лікарні Тернополя помер відомий гітарист через халатність лікарів

Тернопіль, Понеділок 14 грудня 2020 19:29
У лікарні Тернополя помер відомий гітарист через халатність лікарів
У Тернополі помер гітарист Валерій Ільків (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У неділю, 13 грудня, помер відомий тернопільський музикант Валерій Ільків, який був гітаристом кавер-команди західної України Gunz Live Band.

Смерть музиканта настала через недбалість медиків Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги. За даним фактом поліція порушила кримінальну справу. Про це повідомляє місцеве видання TeNews.

За словами київського адвоката Лариси Криворучко, медики встановили Ільківу помилковий діагноз. Про халатність лікарів також написав політик і спортсмен Ігор Побер.

Валерія Ільківа доставили в лікарню 9 грудня і йому потрібна була термінова операція, але лікарі встановили помилковий діагноз, і вирішили не оперувати.

У лікарні Тернополя помер відомий гітарист через халатність лікарів

Валерій Ільків (фото: tenews.org.ua)

Через день всі внутрішні органи Валерія відмовили, перестали працювати самостійно. 13 грудня о першій годині ночі він помер.

"Зараз існує проблема з місцем на цвинтарі", - зазначила Лариса Криворучко, яка на прохання батька покійного буде намагатися робити все, щоб винних у смерті Валерія Ільківа встановили і покарали.

Нагадаємо, помер відомий український композитор і актор Олександр Жилінський, який був автором пісень Таїсії Повалій та Павла Зіброва.

Раніше помер вокаліст гурту "Воскресение" Андрій Сапунов. Причиною смерті називають інфаркт, музикантові було 64 роки.

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