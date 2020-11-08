В больнице под Полтавой показали ужасные условия транспортировки больного COVID-19

В одной из больниц Полтавской области мужчину с коронавирусом несли по лестнице
В Миргороде в Полтавской области показали, при каких условиях работают медики, которым приходится переносить больных коронавирусной инфекцией по лестничной клетке.
В сети появился видеоролик, на котором видно, как медработники транспортируют больного COVID-19. Данное видео опубликовал Telegram-канал "Украина Сейчас".
"А это способ транспортировки человека с COVID-19 в больнице Миргорода (Полтавская область). Такие условия типичны для многих больниц, которые были построены еще во времена Советского союза", - говорится в комментарии к этому видео.
Также отмечается, что в Полтавской области больницы для больных коронавирусом заполнены на 91,5%.
Пользователи сети также прокомментировали это видео.
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