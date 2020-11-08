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В больнице под Полтавой показали ужасные условия транспортировки больного COVID-19

Миргород, Воскресенье 08 ноября 2020 20:36
В больнице под Полтавой показали ужасные условия транспортировки больного COVID-19
Транспортировка больного COVID-19 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В одной из больниц Полтавской области мужчину с коронавирусом несли по лестнице

В Миргороде в Полтавской области показали, при каких условиях работают медики, которым приходится переносить больных коронавирусной инфекцией по лестничной клетке.

В сети появился видеоролик, на котором видно, как медработники транспортируют больного COVID-19. Данное видео опубликовал Telegram-канал "Украина Сейчас".

"А это способ транспортировки человека с COVID-19 в больнице Миргорода (Полтавская область). Такие условия типичны для многих больниц, которые были построены еще во времена Советского союза", - говорится в комментарии к этому видео.

Также отмечается, что в Полтавской области больницы для больных коронавирусом заполнены на 91,5%.

Пользователи сети также прокомментировали это видео.

  • В Мариуполе такие же условия! Только медработники не носят! Людей ищите сами кто перенесет!!!
  • Не дай Бог! Это страшная ситуация, вот и вирус показал всю реальность;
  • Страшно - это когда вызвали скорую с Миргорода в село рядом 12 км. А в центр Полтаве пока перенаправили, то это 45 минут прошло. Потом скорая приехала забрала женщину, везли в больницу, и она умерла от высокого давления, сердце стало. Даже водитель скорой помощи не соизволил выйти и помочь занести женщину в скорую, вызывали соседей. Это не нормально, как с этим живут потом такие бездушные люди. Бог им судья!

Напомним, врач рассказал, кому противопоказано ношение маски.

Ранее японские ученые обнаружили у летучих мышей еще один вирус, генетический код которого на 81,5% совпадает с COVID-19.

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