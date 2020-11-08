У лікарні під Полтавою показали жахливі умови транспортування хворого COVID-19

Транспортування хворого COVID-19 (колаж: РБК-Україна)

В одній з лікарень Полтавської області чоловіка з коронавірусом несли сходами

У Миргороді Полтавської області показали, при яких умовах працюють медики, яким доводиться переносити хворих коронавірусною інфекцією сходами.

У мережі з'явився відеоролик, на якому видно, як медпрацівники транспортують хворого COVID-19. Дане відео опублікував Telegram-канал "Украина Сейчас".

"А це спосіб транспортування людини з COVID-19 в лікарні Миргорода (Полтавська область). Такі умови є типовими для багатьох лікарень, які були побудовані ще за часів Радянського союзу", - йдеться в коментарі до цього відео.

Також наголошується, що в Полтавській області лікарні для хворих коронавірусом заповнені на 91,5%.

Користувачі мережі також прокоментували це відео.

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Не дай Бог! Це страшна ситуація, от і вірус показав всю реальність;

Страшно - це коли викликали швидку з Миргорода в село поруч 12 км. А в центр Полтаві поки перенаправили, то це 45 хвилин пройшло. Потім швидка приїхала забрала жінку, везли в лікарню, і вона померла від високого тиску, серце стало. Навіть водій швидкої допомоги не зволив вийти і допомогти занести жінку у швидку, викликали сусідів. Це не нормально, як з цим живуть потім такі бездушні люди. Бог їм суддя!

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