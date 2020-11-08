У лікарні під Полтавою показали жахливі умови транспортування хворого COVID-19

В одній з лікарень Полтавської області чоловіка з коронавірусом несли сходами
У Миргороді Полтавської області показали, при яких умовах працюють медики, яким доводиться переносити хворих коронавірусною інфекцією сходами.
У мережі з'явився відеоролик, на якому видно, як медпрацівники транспортують хворого COVID-19. Дане відео опублікував Telegram-канал "Украина Сейчас".
"А це спосіб транспортування людини з COVID-19 в лікарні Миргорода (Полтавська область). Такі умови є типовими для багатьох лікарень, які були побудовані ще за часів Радянського союзу", - йдеться в коментарі до цього відео.
Також наголошується, що в Полтавській області лікарні для хворих коронавірусом заповнені на 91,5%.
Користувачі мережі також прокоментували це відео.
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