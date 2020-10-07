В больнице нет мест: крымчане сплотились против россиян

Жители аннексированного Крыма не рады российским туристам. Они считают, что именно отдыхающие из России являются причиной ухудшения эпидемиологической обстановки на курорте.

Местная жительница Алена рассказала, что отдыхающие не придерживаются никаких правил безопасности. Люди приходят в кафе без масок, и никто их не контролирует. Об этом сообщает lenta.ru.

"Если они заболеют, то могут вернуться в свой регион и проходить там лечение. А нам что делать, если в больницах нет мест?" – рассказала женщина.

Другая крымчанка согласилась с вышесказанным и заявила, что вспышки коронавируса у них в регионе начинались после курортного сезона. При этом она считает, что сейчас будет то же самое. Русские уедут домой, а в Крыму начнется самоизоляция.

Другой местный житель также недоволен российскими туристами. Он считает, что число заразившихся на полуострове связано с отдыхающими из России. Мужчина также возмущен тем, что в Крыму не открывают дополнительных госпиталей для больных коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что 4 октября Крым поставил новый антирекорд по числу заразившихся COVID-19. За сутки на полуострове было зафиксировано 103 случая инфицирования.

Напомним, Крым становится пустыней из-за варварского расхода воды. Ученый предупредил об экологической катастрофе.

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