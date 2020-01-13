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В больнице Днепра шокированы обстановкой: вымогательство, вонь и тараканы

STYLERЖизнь    13.01.2020 - 18:59
В больнице Днепра шокированы обстановкой: вымогательство, вонь и тараканы
В Днепре ужаснули рассказом о местной больнице (Коллаж РБК-Украина)

В сети шокировали рассказом об ужасах местной больницы

В Днепре в больнице №4 на Западном жилищном массиве царит вымогательство, в палатах стоит вонь, а по помещению бегают тараканы. Об этом сообщила дочь местной жительницы Людмилы Хомченко, которая столкнулась со всеми "прелестями" этого медицинского учреждения. Об этом написали на странице Dnepr_news в Instagram и процитировали слова дочери женщины Анастасии.

По словам девушки, ее мать попала в 4-ю горбольницу с подозрением на инсульт — ее туда привезла скорая помощь. Позже оказалось, что женщине поставили диагноз — неврит лицевого нерва. В первую ночь женщине поставили капельницу, но не сделали МРТ, обязательное при подобных симптомах. Уже на утро ей пришлось самостоятельно разыскивать медперсонал по всей больнице. Кроме того, в палате вместе с ней лежала пожилая женщина после инсульта — о которой, похоже, забыли все врачи. В палате стоит неприятный запах, ползают тараканы, не работает душ. Тем не менее, в первое же утро с пациентки потребовали 250 гривен в фонд больницы.

В больнице Днепра шокированы обстановкой: вымогательство, вонь и тараканы
В больнице Днепра шокированы обстановкой: вымогательство, вонь и тараканыУжасы больницы №4 в Днепре (фото: instagram.com/dnepr_news)

"Мама ответила что нет денег. Ведь, действительно, мы только на препараты в первые два дня потратили 2500 грн, какой на фиг фонд и за шоооо??? Ладно. После двух часов дня она все таки нашла, кто ей поставит капельницу, мы даже обрадовались, что сдвинулось что-то с места. На третий день ей предложили переехать в палату другую, и потребовали 400 грн! Мать отказалась. Они снова потребовали и мать снова отказала", - рассказала Анастасия.

Автор поста также заподозрила медперсонал в воровстве лекарств и намеренном издевательстве над лежачими больными.

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