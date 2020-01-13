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У лікарні Дніпра шоковані обстановкою: вимагання, сморід і таргани

STYLERЖиття    13.01.2020 - 18:59
У лікарні Дніпра шоковані обстановкою: вимагання, сморід і таргани
У Дніпрі жахнули розповіддю про місцеву лікарню (Колаж РБК-Україна)

У мережі шокували розповіддю про жахи місцевої лікарні

У Дніпрі в лікарні №4 на Західному житловому масиві панує вимагання, в палатах стоїть сморід, а по приміщенню бігають таргани. Про це повідомила дочка місцевої мешканки Людмили Хомченко, яка зіткнулася з усіма "принадами" цього медичного закладу. Про це написали на сторінці Dnepr_news в Instagram і процитували слова дочки жінки Анастасії.

За словами дівчини, її мати потрапила до 4-ї міської лікарні з підозрою на інсульт — її туди привезла швидка допомога. Пізніше виявилося, що жінці поставили діагноз — неврит лицьового нерва. У першу ніч жінці поставили крапельницю, але не зробили МРТ, обов'язкове при подібних симптомах. Вже на ранок їй довелося самотужки розшукувати медперсонал по всій лікарні. Крім того, в палаті разом з нею лежала літня жінка після інсульту — про яку, схоже, забули всі лікарі. У палаті стоїть неприємний запах, повзають таргани, не працює душ. Тим не менш, в перший же ранок з пацієнтки зажадали 250 гривень у фонд лікарні.

У лікарні Дніпра шоковані обстановкою: вимагання, сморід і таргани
У лікарні Дніпра шоковані обстановкою: вимагання, сморід і тарганиЖахи лікарні №4 в Дніпрі (фото: instagram.com/dnepr_news)

"Мама відповіла, що немає грошей. Адже, дійсно, ми тільки на препарати в перші два дні витратили 2500 грн., який на фіг фонд і за шоооо??? Гаразд. Після двох годин дня вона все таки знайшла, хто їй поставить крапельницю, ми навіть зраділи, що зрушила з місця. На третій день їй запропонували переїхати в іншу палату, і зажадали 400 грн! Мати відмовилася. Вони знову вимагали і мати знову відмовила", - розповіла Анастасія.

Автор посту також запідозрила медперсонал в крадіжці ліків та навмисному знущанні над лежачими хворими.

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