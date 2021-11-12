В больнице Днепра мужчина вколол себе препарат для животных и едва не умер (фото)
В Днепре мужчина вколол себе препарат от вшей "неостоматаз", который предназначен для животных, и чуть не умер. Отмечается, что все произошло в туалете больницы.
Так, инцидент произошел в поликлинике №4 на улице Ломаной, сообщили в Telegram-канале "Днепр Сейчас".
В частности, после инъекции у мужчины началась наркотическая передозировка, судороги и пошла пена изо рта.
Впоследствии после инъекции мужчина потерял сознание и ему сразу оказали помощь медики. Также на место происшествия сразу вызвали сотрудников полиции.
Кроме того, в туалете на полу правоохранители нашли шприц и ампулу от препарата.
Пострадавшего госпитализировали в отделение токсикологии. Сейчас полицейские пытаются установить его личность. Детали инцидента устанавливаются.
В Днепре мужчина вколол себе препарат от вшей (t.me/dnipro_now)
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