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В больнице Днепра мужчина вколол себе препарат для животных и едва не умер (фото)

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Днепр, Пятница 12 ноября 2021 22:03
В больнице Днепра мужчина вколол себе препарат для животных и едва не умер (фото) Мужчина в Днепре вколол себе препарат для животных (Прилепа Александр/УНИАН)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре мужчина вколол себе препарат от вшей "неостоматаз", который предназначен для животных, и чуть не умер. Отмечается, что все произошло в туалете больницы.

Так, инцидент произошел в поликлинике №4 на улице Ломаной, сообщили в Telegram-канале "Днепр Сейчас".

В частности, после инъекции у мужчины началась наркотическая передозировка, судороги и пошла пена изо рта.

Впоследствии после инъекции мужчина потерял сознание и ему сразу оказали помощь медики. Также на место происшествия сразу вызвали сотрудников полиции.

Кроме того, в туалете на полу правоохранители нашли шприц и ампулу от препарата.

Пострадавшего госпитализировали в отделение токсикологии. Сейчас полицейские пытаются установить его личность. Детали инцидента устанавливаются.

В больнице Днепра мужчина вколол себе препарат для животных и едва не умер (фото)В Днепре мужчина вколол себе препарат от вшей (t.me/dnipro_now)

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области мужчина не подпускал врачей к жене.

Также мы писали, что в Днепре спасли пациента, которого за границей признали неизлечимым.

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