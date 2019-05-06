Болісна звістка: умер известный украинский журналист

Умер Сергей Лебедь - известный журналист и писатель из Днепра. Об этом сообщил фотожурналист Владимир Рязанов на своей странице в Facebook, сопроводив пост снимком Лебедя, сделанным 10 лет назад.

Сергей Лебедь (фото: facebook.com/ryazanoff)

Рязанов вспомнил, что фото было сделано, когда коллеги "случайно "пересеклись" на перекрестке проспекта и Ленина".

"Обменялись парой ничего не значащих фраз. Сергей затянулся сигареткой, я сделал несколько щелчков затвором камеры. Пока, пока… Соболезную", - написал Владимир.

Скриншот поста (facebook.com/ryazanoff)

Как пишут днепровские СМИ, причина смерти Сергея Лебедя пока неизвестна.

Пользователи сети выражают соболезнование семье и близким журналиста.

Боже. Коли це сталося? Болісна звістка... Співчуваю доньці, дружині, рідним... Світла пам'ять Сергію!

Яка була людина! Сумую!

Вечная память!

Мой сосед... Соболезную...

Отметим, что Лебедь был главным редактором "Популярной газеты". Это издание называли "рупором оппозиции". В 2004 году журналист активно поддерживал Оранжевую революцию.

Напомним, что на днях избили известного украинского журналиста Вадима Комарова. Мужчину, истекавшего кровью, обнаружили прохожие, которые и вызвали скорую.