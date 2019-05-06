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Болісна звістка: умер известный украинский журналист


Причина смерти Сергея Лебедя пока не называется

Умер Сергей Лебедь - известный журналист и писатель из Днепра. Об этом сообщил фотожурналист Владимир Рязанов на своей странице в Facebook, сопроводив пост снимком Лебедя, сделанным 10 лет назад.

Сергей Лебедь (фото: facebook.com/ryazanoff)

Рязанов вспомнил, что фото было сделано, когда коллеги "случайно "пересеклись" на перекрестке проспекта и Ленина".

"Обменялись парой ничего не значащих фраз. Сергей затянулся сигареткой, я сделал несколько щелчков затвором камеры. Пока, пока… Соболезную", - написал Владимир.

Скриншот поста (facebook.com/ryazanoff)

Как пишут днепровские СМИ, причина смерти Сергея Лебедя пока неизвестна.

Пользователи сети выражают соболезнование семье и близким журналиста.

  • Боже. Коли це сталося? Болісна звістка... Співчуваю доньці, дружині, рідним... Світла пам'ять Сергію!
  • Яка була людина! Сумую!
  • Вечная память!
  • Мой сосед... Соболезную...

Отметим, что Лебедь был главным редактором "Популярной газеты". Это издание называли "рупором оппозиции". В 2004 году журналист активно поддерживал Оранжевую революцию.

Напомним, что на днях избили известного украинского журналиста Вадима Комарова. Мужчину, истекавшего кровью, обнаружили прохожие, которые и вызвали скорую. 

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