Болісна звістка: умер известный украинский журналист

Причина смерти Сергея Лебедя пока не называется
Умер Сергей Лебедь - известный журналист и писатель из Днепра. Об этом сообщил фотожурналист Владимир Рязанов на своей странице в Facebook, сопроводив пост снимком Лебедя, сделанным 10 лет назад.
Сергей Лебедь (фото: facebook.com/ryazanoff)
Рязанов вспомнил, что фото было сделано, когда коллеги "случайно "пересеклись" на перекрестке проспекта и Ленина".
"Обменялись парой ничего не значащих фраз. Сергей затянулся сигареткой, я сделал несколько щелчков затвором камеры. Пока, пока… Соболезную", - написал Владимир.
Скриншот поста (facebook.com/ryazanoff)
Как пишут днепровские СМИ, причина смерти Сергея Лебедя пока неизвестна.
Пользователи сети выражают соболезнование семье и близким журналиста.
Отметим, что Лебедь был главным редактором "Популярной газеты". Это издание называли "рупором оппозиции". В 2004 году журналист активно поддерживал Оранжевую революцию.
Напомним, что на днях избили известного украинского журналиста Вадима Комарова. Мужчину, истекавшего кровью, обнаружили прохожие, которые и вызвали скорую.