Болісна звістка: помер відомий український журналіст

Причина смерті Сергія Лебедя поки не називається
Помер Сергій Лебідь - відомий журналіст і письменник з Дніпра. Про це повідомив фотожурналіст Володимир Рязанов на своїй сторінці в Facebook, супроводивши пост знімком Лебедя, зробленим 10 років тому.
Сергій Лебідь (фото: facebook.com/ryazanoff)
Рязанов згадав, що фото було зроблено, коли колеги "випадково "перетнулися" на перехресті проспекту і Леніна".
"Обмінялися парою нічого не значущих фраз. Сергій затягнувся цигаркою, я зробив кілька клацань затвором камери. Бувай, бувай... Співчуваю", - написав Володимир.
Скріншот поста (facebook.com/ryazanoff)
Як пишуть дніпровські ЗМІ, причина смерті Сергія Лебедя поки невідома.
Користувачі мережі висловлюють співчуття родині та близьким журналіста.
Зазначимо, що Лебідь був головним редактором "Популярної газети". Це видання називали "рупором опозиції". У 2004 році журналіст активно підтримував Помаранчеву революцію.
Нагадаємо, що днями побили відомого українського журналіста Вадима Комарова. Чоловіка, всього у крові, виявили перехожі, які й викликали швидку.