Болгария продлила карантин: есть ли опасность для граждан Украины

С 16 июля Болгария разрешила посещение для украинцев с туристическими целями. Никаких ограничений в виде обязательной изоляции или наличия ПЦР-теста для граждан Украины не предусмотрено.

Болгария также внесена в список "зеленых стран" в Украине, а это значит, что путешественникам не придется сдавать ПЦР-тест и проходить обсервацию после возвращения в Украину.

Однако, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарские СМИ, в стране продлили режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что режим ЧС будет действовать в Болгарии до конца июля, а в Румынии – еще 30 дней. Основная причина – существенный рост новых случаев COVID-19.

Что запрещено в Болгарии

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях

Работы ночных клубов в помещениях.

Торжественные мероприятия могут быть организованы для 30 человек.

В Румынии за последние сутки количество инфицированных увеличилось на 777 человек и правительство приняло решение продлить режим ЧС еще на 30 дней.

"В этих условиях, когда не только количество пациентов не уменьшается, а даже увеличивается, очевидно, что состояние чрезвычайной ситуации будет продлено на 30 дней, но сохранятся только те ограничения, которые теперь действуют. Следовательно, не предусматривается введение новых ограничений, поскольку, к сожалению, учитывая это развитие, невозможно ввести новые ослабления ", - заявил президент Румынии Йоханнис.

Напомним, ранее мы писали о том, какие страны готовы принимать украинцев с 16 июля и по каким правилам.

А также мы рассказывали о том, что названо условие, при котором ЕС откроет границы для Украины.